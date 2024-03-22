ДнепроГЭС уже подрывали по приказу Кремля: кому и зачем нужно было уничтожить дамбу в Запорожье

Тогда погибли десятки тысяч людей

В ходе массированной ракетной атаки по Украине россияне нанесли удар по ДнепроГЭС в Запорожье. Это уже не первый случай в истории, когда станцию подрывали по приказу из Кремля, такое уже было во время Второй мировой.

Когда в августе 1941 года советская армия отступала под натиском немецких войск, командование Красной армии решило взорвать мосты в Запорожье и дамбу ГЭС (которая была еще и мостом), чтобы помешать врагу переправиться на левый берег Днепра. Однако об этих планах не предупредили ни военных, ни гражданских, в результате чего тысячи людей погибли. Их смыло огромной волной. При этом советская пропаганда приписывала подрыв ДнепроГЭС немцам.

Подробности той трагедии описывает "ВВС", ссылаясь на фильм украинских документалистов "Уровень секретности". Итак, 18 августа 1941 года немецкие войска были у Запорожья, но не было ни штурма станции, ни попытки атаковать переправу.

Как отмечают создатели фильма, отступление советских войск прогнозировали, потому вариант подрыва был предусмотрен. По мнению историков, решение взорвать станцию и мост приняла ставка Верховного главнокомандования СССР. Станция была полностью заминирована еще в начале августа. Вероятно, подрывом занималось НКВД в режиме секретности.

"Взрыв должен быть организован таким образом, чтобы не только помешать врагу перебраться на другой берег, но и уничтожить как можно больше его техники и живой силы", — цитируют в фильме мемуары заместителя председателя Совнаркома СССР Михаила Первухина.

Приказ взорвать ДнепроГЭС поручили сапер, инженер-полковник Борис Эпов и подполковник Алексей Петровский. Они подчинялись непосредственно Cтавке Верховного главнокомандования в Кремле.

Согласно существующим документам, взрыв прогремел 18 августа около 20:15. В стене плотины длиной в 600 метров образовалась трещина около 165 метров. Возникла многометровая волна (от 5 до 30 метров высотой, а общая высота плотины составляла 60 метров).

Ниже по течению от станции были тысячи людей — жители прибрежных сел, беженцы, которые готовились переправиться на левый берег, и отступающие войска. ПО многочисленным свидетельствам погибло много советских военных, которые базировались на острове Хортица. Всего могло погибнуть 100 тысяч мирных жителей и 20 тысяч советских военных. По другим историческим данным, подрыв ДнепроГЭС унес жизни 80 тысяч человек. При этом немецкие войска, которые были вдали от Днепра, не пострадали от подрыва. Потерь они не понесли.

"Разливаться начала вода, а куда деваться? Кто-то на древесину вылез, спасались как могли, но спастись было практически невозможно. Всю ночь крики, спасайте, коровы плыли и ревели, а люди по деревьям лазили. Спасать людей было некому. Мощь воды задавила все на свете. Снесло все на берегу", — рассказывал в 2011 году очевидец трагедии Алексей Доценко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как строили ДнепроГЭС. В настоящее время станция является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Высота ее плотины составляет 60 метров. Установленная мощность станции на январь 2022 составляет 1578,6 МВт. Днепровская ГЭС состоит из двух электростанций: Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2, образующих единый комплекс гидротехнических сооружений, расположенных под одной дамбой.