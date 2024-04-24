В Запорожье секретарь горсовета обвинил главу ОВА Федорова в подготовке мятежа: что известно

Он обратился к Зеленскому с просьбой повлиять на ситуацию

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с официальной просьбой повлиять на ситуацию, которая сложилась с нынешним главой Запорожской ОВА Иваном Федоровым. По словам Куртева, Федоров оказывает неправомерное давление на депутатов горсовета, а также готовит мятеж.

Об этом говорится в письме президенту. Отмечается, что Иван Федоров якобы не остался без сторонников.

"К сожалению, ситуация в депутатском корпусе городского совета кардинально изменилась. Это связано с манипуляциями новоназначенного председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, который стремится единолично захватить власть в городе и с этой целью оказывает давление на депутатов Запорожского городского совета, кулуарно запрещенных пророссийских партий, прибегает к подкупу и давит на органы местного самоуправления так, чтобы коалиция большинства в городском совете Запорожья состояла именно из партии Шария, ОПЗЖ, подконтрольной Медведчуку, и сателлита ПИ Оппоблок — "Единение", подконтрольного пророссийскому Новинскому", — пишет Куртев.

Он отмечает, что эти действия противоправны и полностью противоречат нормам действующего Законодательства Украины.

Также, по словам секретаря горсовета, председатель ЗОВА Иван Федоров безосновательно обвиняет его в причастности к противоправным действиям.

"Со всей ответственностью сообщаю, что заявления Федорова не соответствуют действительности, а потому я всегда готов к любым проверкам и сотрудничеству с правоохранительными органами", — отметил Анатолий Куртев.

В то же время он отмечает, что депутаты городской фракции партии "Слуга Народа" выразили недоверие бывшему председателю фракции Регине Харченко, ведь она якобы согласилась на предложение Ивана Федорова принять участие в мятеже и занять должность секретаря городского совета. Однако, как пишет Куртев, Харченко большинством голосов депутатов фракции отозван с должности Председателя Фракции.

"Со своей стороны подчеркиваю то, что в своей работе на должности секретаря Запорожского городского совета для меня принципиальной является полная открытость к сотрудничеству с высшими органами власти и быстрое выполнение абсолютно всех поставленных Вами задач. Это всегда было, есть и будет приоритетным вектором моей работы.

Учитывая все вышеизложенное, прошу Вас принять меры в пределах Вашей компетенции по урегулированию данной ситуации", — добавил секретарь горсовета.

Отметим, что еще до начала полномасштабного вторжения, в течение 2021 года, продолжалось противостояние между пятью фракциями Запорожского горсовета, блокировавшими работу сессий, и мэром.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 21 марта, Верховная Рада Украины приняла решение о передаче полномочий Запорожского областного совета Запорожской областной военной администрации на период военного положения. Соответствующее решение было принято по представлению президента Владимира Зеленского.