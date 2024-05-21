В Запорожье полиция будет проверять общественный транспорт: в чем причина

Проверки будут проводить в определенных местах

В Запорожье местные чиновники вместе с патрульной полицией начали проверять общественный транспорт. Это касается транспортных средств, работающих на автобусных маршрутах.

Об этом сообщило Управление по транспортному обеспечению и связи Запорожского городского совета. Там пояснили, что это будет происходить с целью "должного контроля над организацией пассажирских перевозок и предупреждения аварийности".

Отмечается, что такие проверки начинаются с 21 мая и будут производиться на конечных остановках. Также в Управлении подчеркнули, что такие мероприятия введены из-за "остроты проблемы предоставления качественных услуг по перевозке пассажиров".

Напомним, 24 апреля во время внеочередного заседания городского совета Запорожья был отстранен от должности секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра Анатолий Куртев. За это решение проголосовали все присутствующие 38 депутатов. Решение было принято тайным голосованием.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожье полицейские вытащили мужчину буквально с того света. Он уже хотел покончить с собой, но патрульные успели прийти на помощь в последний момент.