Хотят получить миллионы: в Запорожье собираются продать памятник Ленину из ДнепроГЭС (фото)

"Телеграф" узнал, сколько средств планируют изъять из продажи

Сегодня, 5 июня, депутаты приняли на сессии Запорожского городского совета решение о продаже памятника Ленину. Впервые с 2016 года монумент будет выставлен на аукцион за 10-15 млн гривен.

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко. Раньше он стоял на въезде на ДнепроГЭС.

Депутаты Запорожского городского совета поддержали решение о продаже памятника Ленину. Монумент снесли еще в 2016 году, и он все время находился на балансе города.

Если его купят, то заработанные денежные средства пойдут в бюджет общины. А это около 10-15 млн. гривен.

Ранее Телеграф писал, что в Киеве согласовали новое название для проспекта Правды — проспект Европейского союза. Решение было принято на пленарном заседании Киевского городского совета в среду, 8 мая. Заммэра столицы Владимир Бондаренко подчеркнул, что крайне важно избавляться от советских топонимов, особенно сейчас. По его словам, такие названия всегда имеют "враждебное идеологическое значение", которое в течение десятков лет влияло на сознание украинцев. Бондаренко напомнил, что проспект Правды был назван в 1971 году в честь газеты "Правда", которая была центральным органом коммунистической партии СССР.