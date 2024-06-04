Выслеживали машины для закладки бомб: в Запорожье хотели взорвать сотрудников ТЦК (видео)

Преступником был охранник местной энергокомпании

В Запорожье агент ФСБ готовил серию терактов против сотрудников ТЦК. Оккупанты дали ему задание, чтобы тот взрывал наших военных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Её контрразведка предотвратила эти теракты.

По данным правоохранителей, по указанию ФСБ РФ агент должен был обнаружить транспортные средства сотрудников ТЦК, а затем установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления. Чтобы идентифицировать потенциальные цели, агент ежедневно следил за парковками вблизи военкоматов. Как оказалось, преступником был охранник местной энергокомпании, которого ФСБ дистанционно завербовала в апреле этого года. В поле зрения агрессора он попал через свою дочь, проживающую в Москве и сотрудничающую с российской спецслужбой.

"В дальнейшем он должен получить от своего российского куратора подробные инструкции по времени и способам совершения терактов с использованием взрывчатки", — говорится в сообщении.

К счастью, благодаря оперативному реагированию СБУ, враждебный замысел был сорван. Российский агент был задержан "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны. У него изъят мобильный телефон с поличным.

Помимо это, СБУ установила, что фигурант шпионил также и за трансформаторными подстанциями Запорожья.

В настоящий момент агент РФ уже получил подозрение в госизмене и ему грозит пожизненный срок.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ задержала агентов России, готовивших теракты в гипермаркетах Киева.