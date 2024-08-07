Абсурд: на Олимпиаде запретили надпись "Я — украинка"

Очередной скандал прогремел на Играх в Париже

Организаторы Олимпийских игр в Париже запретили надпись "I am Ukrainian" ("Я — украинка") на каноэ украинки Анастасии Рыбачок. Главный тренер сборной Украины Игорь Нагаев назвал ситуацию абсурдом.

Соответствующее заявление Нагаева приводит "Суспільне Спорт". Тренер отметил, что организаторы Игр посчитали данную надпись политической пропагандой.

"Получился такой казус: Анастасия Рыбачок заказала лодку, и там на ней была написана "I am Ukrainian" ("Я — украинка"). Организаторам соревнований это очень не понравилось, они сказали, что это политическая реклама. Но ведь это абсурд, по нашему мнению. Однако правила есть правила", — заявил Нагаев.

Надпись на каноэ Рыбачок закрасили и получилось "Украина"

Рыбачок уже стартовала на турнире в каноэ-двойке (вместе с Людмилой Лузан), а также 8 августа начнет соревнования в каноэ-одиночке. К слову, дизайн изображения на своем каноэ Рыбачок разработала самостоятельно.

"Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках какие-либо надписи, связанные с войной. К примеру, мы не можем написать "Stop War". Они считают это пропагандой. Но надпись "I am Ukrainian" — это другое, она указывает на нашу принадлежность к Украине, это важно.

Это, прежде всего, символ веры в меня и мои возможности. Создавая дизайн для каноэ, я стремилась подчеркнуть, что я из Украины и этим невероятно горжусь!" — отметила Анастасия.

Накануне на Играх в Париже прогремел громкий политический скандал. Кроме того, конфуз на церемонии открытия Олимпиады привел к дипломатическому скандалу.