Укр

Что же это было на самом деле? Врач развенчал миф про "сон" Магучих на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ярослава Магучих Новость обновлена 06 августа 2024, 13:55
Ярослава Магучих. Фото НОК Украины

Украинская чемпионка запомнилась на Играх не только благодаря своей победе

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала "золото" на Олимпийских играх в Париже. В финале турнира украинка "спала" прямо во время соревнований.

Помощник тренера Ярославы Сергей Степанов предположил, что слишком долгое сидение между попытками приводит к застою крови в ногах. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк в Telegram-канале Hospital Pass отметил, что это всего лишь миф.

"Если серьезно, то в тактике Магучих нет ничего удивительного или нового. Лежание уменьшает потенциальный отек в конечностях, спальный мешок замедляет отдачу тепла в мышцах, сохраняя их эластичность и снижая риск нежелательной травмы

Но обоснование этой тактики от тренеров или самой Ярославы требует комментария, потому что культивирование мифов о "сжатии сосудов" действительно может оказаться вредным для вашего здоровья и кошелька.

Давление в сосудах (особенно артериях) достаточно, чтобы в любых условиях доставлять кровь куда нужно, поэтому "сидение замедляет движение крови" или "сосуды шеи пережало и кровь не доходит до мозга" – это очень вредный фольклор, который держит нашу медицину в средних веках", — написал Степанов.

Полный пост Бабелюка про Магучих
Полный пост Бабелюка про Магучих

Накануне Магучих сама рассказала, почему спала во время финала ОИ. Подробнее читайте в интервью: "Про "сон" между прыжками и конец карьеры: интервью с героинями Олимпиады-2024 Магучих и Геращенко".

Теги:
#Олимпийские игры #Олимпиада #Олимпиада-2024 #Париж-2024 #Ярослава Магучих