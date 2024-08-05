Украинец Коростылев оказался в двух шагах от медали на Олимпиаде

Украинский стрелок выступил в финале Олимпиады

В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялся турнир по стрельбе со скорострельного малокалиберного пистолета на 25 м. Украину в этой дисциплине представлял Павел Коростылев.

По итогам финала Коростылев занял пятое место. Об этом сообщает "Телеграф". "Золото" завоевал Ли Юэхун (Китай), "серебро" Чо Ёнхдже (Южная Корея), а "бронзу" — Ван Синьцзе (Китай).

Коростылев является многократным чемпионом мира и Европы по стрельбе, однако в скорострельном пистолете у него не так много наград. Также на его счету есть "бронза" Европейских игр в миксте (стрельба из пистолета с 25 м).

Добавим, что квалификацию в этой дисциплине не преодолел украинец Максим Городынец.

На данный момент на Олимпиаде в Париже украинцы сумели выиграть шесть медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан.