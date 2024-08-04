Хижняк избил двукратного олимпийского чемпиона на Олимпиаде и поборется за "золото"

Украинец сразился с очень непростым соперником

В воскресенье, 4 августа на Олимпийских играх в Париже состоялись полуфиналы в боксе. На ринг в Париже вышел украинский боксер Александр Хижняк.

В 1/2 финала в весовой категории до 80 кг украинцу противостоял кубинец Арлен Лопес. Поединок завершился победой Хижняка. Об этом сообщает "Телеграф".

Хижняк традиционно начал первым номером, "Полтавский танк" постоянно приближался к сопернику и засыпал его градом ударов. Кубинец в ответ выбрасывал одиночные удары. Александр выбросил намного больше ударов, а кубинец сделал ставку на точность. В итоге украинец выиграл бой раздельным решением судей.

Лопес является двукратным олимпийским чемпионом в весовых категориях до 75 кг и до 81 кг. Хижняк на Играх в Токио стал вторым в весовой категории до 75 кг, нарвавшись на спорный нокаут.

Отметим, в 1/8 финала олимпийского турнира в Париже Хижняк победил бывшего украинца Филиппа Акилова (Венгрия), в 1/4 финала — Вандерлея Де Соузу Перейру (Бразилия).

Напомним, по итогам восьми игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть три медали. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. Кроме того, украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде.