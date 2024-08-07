Абсурд: на Олімпіаді заборонили напис "Я — українка"

Черговий скандал пролунав на Іграх у Парижі

Організатори Олімпійських ігор у Парижі заборонили напис "I am Ukrainian" ("Я — українка") на каное українки Анастасії Рибачок. Головний тренер збірної України Ігор Нагаєв назвав ситуацію абсурдом.

Відповідну заяву Нагаєва наводить "Суспільне Спорт". Тренер зазначив, що організатори Ігор визнали цей напис політичною пропагандою.

"Вийшов такий казус: Анастасія Рибачок замовила човен, і там на ньому було написано "I am Ukrainian" ("Я — українка"). Організаторам змагань це дуже не сподобалося, вони сказали, що це політична реклама. Але ж це абсурд, на нашу думку. Однак правила є правила", — заявив Нагаєв.

Напис на каное Рибачок зафарбували і вийшло "Україна"

Рибачок вже стартувала на турнірі в каное-двійці (разом із Людмилою Лузан), а також 8 серпня розпочне змагання у каное-одиночці. До речі, дизайн зображення на своєму каное Рибачок розробила самостійно.

"Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов’язані з війною. Наприклад, ми не можемо написати "Stop War". Вони вважають це пропагандою. Але напис "I am Ukrainian" — це інше, він вказує на нашу приналежність до України, це важливо.

Це, перш за все, символ віри в мене та мої можливості. Створюючи дизайн для каное, я прагнула наголосити, що я з України й цим неймовірно пишаюся!" — відзначила Анастасія.

Напередодні на Іграх у Парижі пролунав гучний політичний скандал. Крім того, конфуз на церемонії відкриття Олімпіади призвів до дипломатичного скандалу.