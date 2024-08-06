Секрет успеха на Играх и вынужденная пауза в спорте: интервью с героем Олимпиады гимнастом Ковтуном

Украинский спортсмен завоевал серебро Игр в последнем финале мужского гимнастического турнира

В понедельник, 5 августа, на Олимпиаде-2024 в Париже главным героем в составе сборной Украины стал гимнаст Илья Ковтун. В борьбе за медали в упражнении на параллельных брусьях наш спортсмен показал результат 15.500 бала и занял 2-е место. Ранее Илья на этой Олимпиаде дважды был четвертым, финишировал пятым в команде, а теперь все-таки завершил соревнования с серебряной наградой.

"Телеграф" пообщался с Ильей через несколько часов по окончании соревнований. Один из лидеров нашей гимнастической команды последних лет, как всегда, выглядел скромным и мало эмоциональным. Джае олимпийская медаль не заставила его "раскрыться".

Победу в соревнованиях завоевал Цзоу Цзиньюань из Китая, а бронзу получил Шинносуке Ока из Японии. А вот второй представитель Украины в этом финале Олег Верняев грубо ошибся при выполнении упражнения и занял последнее 8-е место в итоговом протоколе.

Илья, можно Вас поздравить, это серебряный успех, или все-таки неудача, рассчитывали на золото?

Я считаю, что это успешное выполнение комбинации, конечно, можно было немножко лучше. Но видим, что результат хороший – судьи оценили высоко, я доволен и тренер доволен. Думаю, все довольны.

Просто Вы еще перед стартом Игр, когда мы общались в олимпийской деревне, за день до открытия, сказали, что самые плохие – второе и четвертое место. Мол, победитель и бронзовый призер всегда в выигрыше. Что сейчас по этому поводу думаете?

Да, второе и четвертое места самые плохие, но это был последний мой шанс на медаль, и я думаю, что в данной ситуации второе место – прекрасно. Но, будем работать, чтобы на следующих Олимпийских играх завоевать "золото".

Вы выступали первым, чувствовалось определенное давление? Все-таки спортсмены, открывающие программу, зачастую находятся в невыгодном положении, судьи не любят сразу выставлять высокие баллы…

Немного было страшно – выйти первым и сделать свой максимум. Но только из-за этого. В итоге, я сделал все что мог, и сейчас видим этот результат.

Потом, когда смотрели за соперниками сильно волновались? Все-таки, каждый следующий атлет мог сместить вас вниз в таблице?

Нет, не очень волновался, потому что знал, что я сделал все что мог в этом упражнении на данный момент. Просто сидел, смотрел соревнования, ждал оценок и итоговой турнирной таблицы. Сделал все что мог, а там уже будет как будет.

Вопрос про китайца – у него, как показалось, была высокая сложность и просто сумасшедшее исполнение. С ним вообще было реально бороться?

Да, со всеми реально бороться, это спорт, как я постоянно повторяю в интервью. Тут много эмоций, стресса, переживаний и именно поэтому со всеми можно бороться. Но, как мы видим он очень хорошо выполняет упражнение на брусьях. В Токио стал олимпийским чемпионом, а сейчас повторил это достижение. Будем смотреть, как будет в Лос-Анжелесе.

А что нужно добавить, какой потенциал должен быть, чтобы прыгать на золото?

Ну что сказать… Сейчас с нового года, будут меняться правила, мы переходим с десяти элементов на восемь, и поэтому мы будем усложнять элементы, делать их более И после первых двух лет можно будет увидеть, где ты конкурентоспособен, но не знаю, будем смотреть.

Для Вас лично, новые правила, это хорошо, иди плохо?

Лучше для всех, потому что восемь элементов это не десять, это немножечко легче. Но, с другой стороны, теперь гимнастам нужно делать более сложные элементы и это будет очень травмоопасно. Может быть больше травм, а с другой стороны, будет более интересно.

Сегодня сразу у четырех из восьми финалистов были срывы, грубые ошибки. По Вашему мнению, это волнение, излишняя нервная нагрузка, или что?

Не знаю как у всех, но да, многие стали все на кон. Для кого-то это был последний шанс выступить на Олимпиаде, кто-то просто старался показать максимальный результат здесь и сейчас. И у Олега (Верняева – Ред.), у которого был последний шанс, он также очень волновался. И Лукас Даузер за месяц до соревнований получил травму, что-то с бицепсом. У всех были свои причины нервничать и волноваться.

У вас также были травмы и даже операция была недавно. Насколько удалось восстановиться к Играм?

Удалось восстановиться очень быстро и качественно. Я уже через 17 дней начал ходить, и это было очень хорошо. Потому что не было времени на долгое восстановление. Я начал тренироваться уже через три недели, проходил специальные курсы физиотерапии в Германии и считаю, что мне удалось очень хорошо подготовится.

Будете еще стартовать в этом сезоне? В частности, в Венгрии скоро этап Кубка мира…

Меня не будет там, потому что после операции я сделал плюс-минус 50 процентов необходимых послеоперационных мероприятий. Только почистил ногу, но есть проблемы со связками и после Олимпиады я буду вновь обследоваться и будем думать-решать что делать, потому что нога еще немного тревожит.

Вы планируете долгий отдых?

Я не планирую отдых, я планирую реабилитацию своего тела, потому что работали на максимум. Вместе с тем, это будет и тренировка, и немного отдых, но у меня не будет сейчас паузы.

Насколько тяжела серебряная медаль Олимпийских игр? Когда вы стояли на пьедестале у Вас была только скромная улыбка. Что в душе было?

Я на соревнованиях всегда стараюсь быть очень скромным, так тренер приучил с детства. Ты уже дома можешь проявлять эмоции и быть более радостным. Вместе с тем, скажу, что эта медаль для меня очень много значит. Ведь мы прошли очень много проблем – и с ногой, и с координацией проблемы из-за занятий профессиональным спортом. Я считаю, что это больше даже не для меня большой результат, а для моего тренера (Ирины Горбачевой – ред.), потому что она женщина и показала такой результат в мужской гимнастике.

А на какие эмоциональные празднования вы способны? Что это может быть?

Посмотрим… Сейчас позвоню родителям и сестре, первым делом, потому что они сильно переживают. А там уже будем праздновать. (смеется)

Зайдите в комнату саблистом в украинском доме в олимпийской деревне, они очень классно танцуют…

Да, я смотрел это видео (улыбается)

Прошла информация, что медаль можно разложить на кусочки и дарить по частям своим друзьям, близким, знакомым, кому угодно… Кому готовы подарить частицу медали?

Нет, это фейк… И саблистки показывали медали, и я сейчас на свою смотрю, она вся цельная, разобрать ее невозможно.