Перевернутый флаг и не только: на церемонии открытия Олимпиады произошел дипломатический скандал

Южная Корея подаст жалобу на высшем уровне

На церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже произошла серия скандалов. Организаторы умудрились объявить Сборную Южной Кореи как КНДР.

Об этом сообщает Yonhap. По информации источника, МИД Южное Кореи подаст жалобу французской стороне.

"Олимпийский комитет Кореи немедленно обратился к оргкомитету Парижа-2024 с просьбой предотвратить повторение подобных случаев. Мы подадим официальный протест под руководством нашей миссии. Комитет также встретится с представителями МОК.

Мы также попросили министерство иностранных дел нашей страны подать серьезную жалобу Франции на правительственном уровне", – заявили в министерстве спорта Южной Кореи.

Инцидент произошел во время парада спортсменов на реке Сена в Париже. Диктор представил атлетов как спортсменов из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). При этом в субтитрах трансляции название команды Южной Кореи указали верно. Сборную Северной Кореи представили правильно.

Напомним, церемония открытия Игр-2024 также запомнилась религиозным скандалом. Нарекания христиан вызвала аллюзия на сцену тайной вечери Иисуса Христа. Его и других присутствующих заменили на мужчин в женской одежде. Кроме того, после официального открытия Игр олимпийский флаг подняли вверх ногами.