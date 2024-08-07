Европейская страна объявила о бойкоте Олимпиады из-за медали (видео)

На Играх прогремел очередной политический скандал

В Румынии объявили о бойкоте церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже из-за скандала в спортивной гимнастике. По окончанию финала в вольных упражнениях бронзовую награду завоевала представительница Румынии, однако после протеста США медаль досталась американке.

С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Он написал, что не поедет на церемонию закрытия Игр в Париже в знак протеста против вопиющей несправедливости.

"Я решил не посещать церемонию закрытия Олимпиады в Париже после сложившейся скандальной ситуации в спортивной гимнастике, где с нашими спортсменами обращались абсолютно позорно.

Снять медаль, заработанную за добросовестный труд, на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни топ-техники, совершенно недопустимо!", – заявил Чолаку.

Отметим, румынские гимнастки Ана Бэрбосу и Сабрина Манека-Войня набрали по 13,700 бала, первая завоевала "бронзу". Спортсменки начали радоваться, однако через некоторое время оценку американки Джордан Чайлз подняли на 0,1, после чего румынки опустились на 4-5 места.

Ана Бэрбосу узнает, что осталась без медали

Напомним, на открытии Олимпиады-2024 в Париже произошел конфуз, из-за которого вспыхнул дипломатический скандал.