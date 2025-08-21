ЧМ-2025 по волейболу: расписание, трансляции и результаты матчей молодежной сборной Украины (видео)

Сине-желтые выступают на престижном турнире

В четверг, 21 августа, мужская молодежная сборная Украины по волейболу U-21 стартует на чемпионате мира в Цзянмэне (Китай). Накануне взрослая команда Украины едва не вышла в плей-офф Лиги наций в своем дебютном сезоне.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, трансляции, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины на ЧМ-2025 U-21. Сине-желтые начнут свой путь на турнире в группе D вместе с Аргентиной, Италией, Индонезией, Францией и Тунисом. В 1/8 финала выйдут по 4 команды из каждой группы.

Расписание, трансляции, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины по волейболу на ЧМ-2025 U-21 (обновляется)

Четверг, 21 августа

15:00 Аргентина – Украина

Пятница, 22 августа

15:00 Италия – Украина

Суббота, 23 августа

15:00 Украина — Индонезия

Понедельник, 25 августа

15:00 Франция – Украина

Вторник, 26 августа

15:00 Украина – Тунис

Состав молодежной сборной Украины на ЧМ-2025 по волейболу

Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход из национальной команды главной звезды, возможно, является отголоском одного из скандалов в украинском волейболе. В 2025 году, Олег намекнул на свое возвращение в сборную, однако в Федерации волейбола Украины его пока не ждут.