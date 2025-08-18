Муха помогла спортсмену заработать почти миллион долларов: уникальный момент попал на видео

В сети шутят, что гольфист должен отдать часть гонорара насекомому

Невероятная удача пришла к английскому гольфисту Томми Флитвуду на турнире BMW Championship-2025. На помощь спортсмену пришла муха.

Феноменальная развязка произошла на соревнованиях в гольф-клубе Caves Valley в Оуингс-Миллс (штат Мэриленд, США). Призовой фонд турнира составлял 20 млн долларов.

Томми показал отличный результат на турнире, заняв итоговое 4-е место. Успех 34-летнему гольфисту принесли точные удары в последнем раунде, один из которых завирусился в сети.

Флитвуд, казалось, провалил свою попытку с нескольких метров — мяч замер вблизи лунки. Невероятно, но через несколько секунд мяч упал в лунку. На повторе стало ясно, что круглый попал в цель благодаря любопытному насекомому — мухе села на мяч и "помогла" спортсмену попасть в цель. Этот удар позволил Томми выиграть внушительные призовые в размере 910 тысяч долларов (около 37 млн грн).

Результаты BMW Championship-2025

Ранее сообщалось, что российский комментатор Александр Боярский посоветовал женщинам "заниматься мужьями" в прямом эфире. На следующий день после трансляции диктор извинился, но это не спасло его от увольнения.