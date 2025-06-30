От грузчика до звезды сборной Украины: великан из-под Львова ведет Сине-желтых к успеху

В сборной Украины по волейболу вспыхнула новая звезда

Мужская сборная Украины по волейболу успешно выступает в Лиге наций. При этом Сине-желтые перед стартом престижного турнира потеряли главную звезду команды — Олега Плотницкого, который отказался играть за сборную.

Новым лидером сборной Украины стал центральный блокирующий Юрий Семенюк. Об этом в Facebook заявил общественный деятель, соучредитель проекта Комплексного военно-гражданского пространства восстановления "Гарт" Юлий Морозов. Также он поведал, как Семенюк ворвался в профессиональный волейбол.

Невероятно, но Семенюк познакомился с волейболом только в 20 лет. До этого 210-сантиметровый юноша работал жил в деревне под Львовом, раскладывал напитки в Ашане, затем продавал газонокосилки. Тренер львовской команды захаживал в магазин к Семенюку, а когда его увидел, начал уговаривать его заняться волейболом — и тот согласился.

"Тяжело, до крови пахал, потому что в 20 лет учиться тому, чему детей тренируют с детства, очень непростая задача" — написал Морозов.

Чуть больше, чем через год Семенюк выиграл Суперкубок Украины, а еще через три — дебютировал за сборную Украины, с которой дважды побеждал в Евролиге. В Украине Юрий выиграл все, после чего перешел в элитное первенство Польши. В прошлом сезоне Юрий вместе с польским ВК "Проект" выиграл свой первый еврокубок — Кубок вызова.

"За сборную бьется, как лев, несмотря на травмы и усталость, из игры делает яркое шоу, не скрывает эмоций, регулярно выдает базу об Украине и войне в интервью и соцсетях и выглядит прямо каким-то идеальным великаном. За 10 лет, стартовав с точки, когда почти кто-нибудь в теме сказал бы "поздно", умудрился пройти путь от грузчика в супермаркете до спортсмена, которым вполне заслуженно может гордиться вся страна!", — отметил Морозов.

В Лиге наций сборная Украины, несмотря на статус дебютанта и аутсайдера, идет на 6-м месте и претендует на выход в плей-офф (топ-8). Семенюк на данный момент является лучшим блокирующим Лиги.

Семенюк стал лучшим бомбардиром матча с Болгарией (17 очков)

Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход из сборной Плотницкого, возможно, является отголоском одного из скандалов. Латвиец Угис Крастиньш, возглавлявший сборную Украины в 2016-2023 годах, покинул свой пост, после чего на его место назначили аргентинского специалиста Рауля Лосано. Затем сразу 9 игроков, в том числе Плотницкий, отказались выступать за национальную команду. Позднее "отказники" вернулись в команду.