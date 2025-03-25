Суперзвезда сборной Украины завершил карьеру: конфликт с Федерацией и неоднозначные слова о войне

Волейболист может вернуться в сборную Украины, но в другом амплуа

Известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. В январе появилась информация, что 27-летний Плотницкий будет выступать за главную команду страны.

Соответствующее заявление Плотницкий опубликовал во вторник, 25 марта, на своей странице в Facebook. Олег отметил, что всегда стремился только к лучшему для национальной команды.

"Для меня настала пора двигаться дальше — другим путем, но этот путь всегда будет связан с развитием волейбола. Я остаюсь верен этой игре. И кто знает, в сборной Украины мы еще обязательно увидимся — вопрос только, в каком из возможных амплуа", — написал Плотницкий.

Полное заявление Плотницкого

Плотницкий несколько раз попадал в громкие скандалы. Во время войны на Донбассе волейболист заявил, что, возможно, в будущем будет играть в России. Олег отметил, что для него спорт вне политики, а люди страдают из-за "глупых планов наших политиков".

"Не исключаю, что в будущем буду играть в России. То, что это страна-агрессор не останавливает? Для меня спорт это спорт. Не хочу смешивать спорт с политикой. Пусть они поскорее разберутся. Мне очень жаль людей, страдающих из-за глупых планов наших политиков", — заявлял Плотницкий в октябре 2019 года.

Как играет Олег Плотницкий

Уход из сборной Плотницкого, возможно, является отголоском одного из скандалов. Латвиец Угис Крастиньш, возглавлявший сборную Украины в 2016-2023 годах, покинул свой пост, после чего на его место назначили аргентинского специалиста Рауля Лосано. Затем сразу 9 игроков, в том числе Плотницкий, отказались выступать за национальную команду.

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