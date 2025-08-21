ЧС-2025 з волейболу: розклад, трансляції та результати матчів молодіжної збірної України (відео)
Синьо-жовті виступають на престижному турнірі
У четвер, 21 серпня, чоловіча молодіжна збірна України з волейболу U-21 стартує на чемпіонаті світу у Цзянмені (Китай). Напередодні доросла команда України ледь не вийшла до плей-оф Ліги націй у своєму дебютному сезоні.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, трансляції, результати та відеоогляди матчів збірної України на ЧС-2025 U-21. Синьо-жовті розпочнуть свій шлях на турнірі у групі D разом з Аргентиною, Італією, Індонезією, Францією та Тунісом. До 1/8 фіналу вийдуть по 4 команди з кожної групи.
Розклад, трансляції, результати та відеоогляди матчів збірної України з волейболу на ЧС-2025 U-21 (оновлюється)
Четвер, 21 серпня
15:00 Аргентина – Україна
П’ятниця, 22 серпня
15:00 Італія – Україна
Субота, 23 серпня
15:00 Україна — Індонезія
Понеділок, 25 серпня
15:00 Франція – Україна
Вівторок, 26 серпня
15:00 Україна – Туніс
Склад молодіжної збірної України на ЧС-2025 з волейболу
Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравач італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід із національної команди головної зірки, можливо, є відлунням одного зі скандалів в українському волейболі. У 2025 році Олег натякнув на своє повернення до збірної, проте у Федерації волейболу України на нього поки не чекають.