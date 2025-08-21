ЧС-2025 з волейболу: розклад, трансляції та результати матчів молодіжної збірної України (відео)

Синьо-жовті виступають на престижному турнірі

У четвер, 21 серпня, чоловіча молодіжна збірна України з волейболу U-21 стартує на чемпіонаті світу у Цзянмені (Китай). Напередодні доросла команда України ледь не вийшла до плей-оф Ліги націй у своєму дебютному сезоні.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, трансляції, результати та відеоогляди матчів збірної України на ЧС-2025 U-21. Синьо-жовті розпочнуть свій шлях на турнірі у групі D разом з Аргентиною, Італією, Індонезією, Францією та Тунісом. До 1/8 фіналу вийдуть по 4 команди з кожної групи.

Розклад, трансляції, результати та відеоогляди матчів збірної України з волейболу на ЧС-2025 U-21 (оновлюється)

Четвер, 21 серпня

15:00 Аргентина – Україна

П’ятниця, 22 серпня

15:00 Італія – Україна

Субота, 23 серпня

15:00 Україна — Індонезія

Понеділок, 25 серпня

15:00 Франція – Україна

Вівторок, 26 серпня

15:00 Україна – Туніс

Склад молодіжної збірної України на ЧС-2025 з волейболу

Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравач італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід із національної команди головної зірки, можливо, є відлунням одного зі скандалів в українському волейболі. У 2025 році Олег натякнув на своє повернення до збірної, проте у Федерації волейболу України на нього поки не чекають.