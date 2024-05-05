"Как такое возможно в воюющей стране?": 9 игроков отказались играть за сборную Украины

Спортсмены лично не объяснили тренеру причины отказа играть за Сине-желтых

Новоиспеченный главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано отреагировал на то, что сразу 9 игроков отказались выступать за национальную команду в текущем сезоне. Одной из причин демарша волейболистов стало назначение аргентинца на этот пост.

Соответствующий комментарий Лосано приводит sport.ua. Рауль заявил, что не понимает, почему это происходит.

"Честно говоря, для меня это был настоящий шок. Я был уверен, что такое невозможно в принципе, а в стране, которая третий год находится в состоянии войны, и подавно. Я ведь приехал сюда, чтобы помочь украинцам, чтобы еще больше поднять престиж этой страны на международной арене. И вдруг такое.

Самое неприятное в этой ситуации, что подавляющее большинство отказников сами не позвонили мне и не приехали на сбор, а передавали информацию через своих агентов", — заявил Лосано.

3 мая на основной и заключительный учебно-тренировочный сбор национальной команды по разным причинам не приехали Ян Ерещенко, Дмитрий Теременко, Горден Брова и Виталий Щитков. Лосано заявил, что к ним добавились Илья Ковалев, Владислав Щуров и Тимофей Полуян. Капитан команды Олег Плотницкий и диагональный Василий Тупчий публично отказались играть за команду в текущем сезоне. Первый объяснил это тем, что хочет отдохнуть, ведь в текущей кампании нет важных турниров (ЧМ, ЧЕ), а второй хочет провести время с семьей.

Напомним, после отказа лидеров команды играть за сборную в Федерации волейбола Украины пригрозили им дисквалификациями.