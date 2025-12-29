Лучший шахматист мира ферзем напугал россиянина: момент попал на видео

Забавный момент произошел на чемпионате мира

В понедельник, 29 декабря, на чемпионате мира по блицу (молниеносные шахматы) произошел необычный инцидент с лучшим шахматистом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии. Норвежец проиграл партию, а под его горячую руку попался российский гроссмейстер Александр Грищук.

Что нужно знать

Карлсен вновь отличился на ЧМ-2025 по рапиду и блицу

Норвежец спугнул российского шахматиста, проходящего рядом

Турнир проходит в Дохе (Катар)

Карлсен в партии с напряженной концовкой проиграл индийскому шахматисту Арджуну Эригайси и на эмоциях выбросил ферзя со стола. Летящая фигура едва не попала в россиянина Грищука, который проходил рядом.

Затем Магнус сильно ударил по столу, после чего пожал руку сопернику. После этого Карлсен пошел за своей "королевой", лежащей на полу. Момент завирусился в сети.

Справка: ЧМ по блицу проходит в 19 туров по швейцарской системе. В плей-офф выйдут четыре лучшие гроссмейстера. Контроль времени — 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Добавим, что Карлсен напугал не только Грищука. Накануне Магнус выиграл ЧМ по рапиду (быстрые шахматы), однако на турнире он довольно болезненно воспринял поражение от еще одного представителя РФ Владислава Артемьева. После игры он толкнул камеру оператора. Этот же камерамен рискнул снять Карлсена и после ничьей с Жавохиром Синдаровым (Узбекистан). Это едва не завершилось падением.

Напомним, в январе 2025 года Карлсен женился. Избранницей Магнуса стала норвежка Виктория Мэлоун. В сентябре этого же года у пары появился сын.