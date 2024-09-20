Лучший шахматист мира унизил Россию в прямом эфире (видео)

Норвежец не стал прогибаться от российского влияния в шахматах

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен получил награду лучшего игрока за последние 100 лет. Примечательно, что вручал ему приз президент Международной федерации шахмат (FIDE) россиянин Аркадий Дворкович, который ранее занимал высокую должность в России.

Об этом сообщает пресс-служба FIDE в соцсети Х. Магнус прямо со сцены выдал мощную речь, поддержав российского оппозиционера Гарри Каспарова, а также призвал шахматный мир не отменять санкции против РФ и Беларуси.

"Несколько странно получать эту награду, пока я еще активный игрок. Сейчас я, если быть честным, больше думаю о матче сборной Норвегии против Вьетнама.

Конечно, я должен был принять эту награду, но, по моему мнению, Гарри Каспаров имел лучшую карьеру, чем я. Я понимаю, почему я получил эту награду, но я все равно думаю, что он больше заслуживает этого.

По крайней мере, я скажу в честь Гарри, потому что я уверен, что он воспользовался возможностью дать совет не отменять санкции против российской и белорусской шахматных федераций.

Вот и я говорю то же", – сказал Карлсен.

33-летний Карлсен является 16-м чемпионом мира (2013-2023), 7-кратным чемпионом мира в блице и 5-кратным чемпионом в рапиде.

Напомним, Апелляционная палата комиссии по этике FIDE отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР). Накануне российский гроссмейстер-пропагандист Сергей Карякин стал сенатором в Совете федерации РФ.