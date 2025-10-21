Умер известный шахматист украинского происхождения: в его смерти винят российского гроссмейстера

В США не стало известного шахматиста и популяризатора шахмат

В октябре 2025 года не стало популярного американского шахматиста и стримера Даниэля Народицкого. Ему было всего 29 лет.

Что нужно знать:

Умер известный американский шахматист Даниэль Народицкий

В сети в смерти гроссмейстера винят чемпиона мира из РФ Владимира Крамника

Отец Народицкого родом из Украины

Причина смерти популяризатора шахмат не названа, а в сети в трагедии винят 14-го чемпиона мира из России Владимира Крамника. Россиянину пришлось даже оправдываться в соцсети Х.

Дело в том, что за день до трагедии Крамник написал о стриме Народицкого, что американец якобы находится под тяжелыми веществами и нуждается в помощи друзей. Владимир добавил, что на Даниэле, возможно, сказался конфликт с Chess.com и Freestyle Chess, которые убрали американца с позиции комментатора.

В сети массово раскритиковали Крамника, считая, что именно россиянин виновен в скоропостижной смерти Народицкого. Пользователи считают, что Владимир своими публикациями травил Даниэля.

С 2024 года 14-й чемпион мира жестко обвинял американца в жульничестве в онлайн-шахматах. Обвинения доказаны не были. Народицкий еще тогда жаловался на нападки Крамника.

Это перешло все допустимые границы. Я устал выбирать выражения: он пытается разрушить мою жизнь, он пытается причинить мне эмоциональный и физический вред. Даниэль Народицкий

Крамник после нападок пользователей обвинил "друзей‎"‎ погибшего в том, что они скрывали проблемы Народицкого.

Заплачена слишком высокая цена, но если я единственный человек, который кричал об очевидных и давних проблемах Дани, вызывающих тревогу и требующих срочных мер от окружающих, в то время как его "друзья" позаботились только о том, чтобы скрыть это и замести улики. Если так, то все это прогнило насквозь. Я, по крайней мере, сделал все возможное, чтобы предупредить людей о необходимости срочно что-то предпринять. Тем, кто предпочитает обвинять и стыдить, вместо того чтобы помочь, скажу: произошла ужасная трагедия, и я надеюсь, что ее расследуют должным образом. Владимир Крамник

Справка: Даниэль Народицкий родился в семье математика из Украины и пианистки из Азербайджана. В возрасте 18 лет стал гроссмейстером. Занимал 151 место в мировом рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация) и 17-ю позицию в рейтинге американских шахматистов. Прославился благодаря своим стримам по популяризации шахмат, вел популярный блог на YouTube (около полмиллиона подписчиков).

Последнее видео Народицкого в YouTube

Напомним, недавно в Батуми (Грузия) состоялся командный чемпионат Европы по шахматам. Мужская сборная Украина на турнире завоевала "золото", а женская — "серебро".