Российская шахматистка пожаловалась на украинку

Украинка не пожала руку россиянке

Российская шахматистка Валентина Гунина заявила, что украинка Мария Музычук не пожала ей руку перед партией на престижном турнире FIDE "Большая швейцарка". Недавно FIDE допустила сборные РФ и Беларуси к командным соревнованиям, правда, с некоторыми ограничениями.

Соответствующий пост Гунина написала на своем telegram-канале. Валентина обсуждала это с другой россиянкой Анной Шухман, ведь та также играла с украинкой (Анной Музычук).

Мне не пожали руку. Мы с Аней Шухман обсуждали это перед туром. Хотя на техническом собрании ничего такого не было. Валентина Гунина

Спустя некоторое время Гунина сообщила, что на ее telegram-канал "напали" украинские хейтеры.

Хейтеров то набежало сразу. Особенно на мове. Канал не про политику. А про шахматного поросенка (название канала — Ред.), напоминаю. Нечего писать гадости и ставить дурацкие смайлики. Всем добра. Валентина Гунина

Отметим, это не первый подобный случай на турнире. Ранее украинский шахматист Андрей Волокитин не стал пожимать руку российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему. Добавим, что партии сестер Музычук и Волокитина с "нейтральными" россиянами завершились вничью.

"Большая швейцарка-2025" проходит в Самарканде (Узбекистан) с 3 по 16 сентября по швейцарской системе в 11 туров с участием 114 шахматистов в открытом турнире и 56 шахматисток — в женском. Мужчины борются за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов, шахматистки разделят 230 тысяч долларов призовых. Кроме тото, на турнире разыгрываются путевки на турнир претендентов.

Ранее Комиссия FIDE по этике и дисциплине приняла окончательное решение по делу о читерстве бывшего украинского шахматиста Кирилла Шевченко. В 2023 году уроженец Киева решил выступать за Румынию.