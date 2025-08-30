Шахматист, променявший Украину на Румынию, лишен звания гроссмейстер из-за читерства

22-летний шахматист признал свою вину и не сможет выступать до октября 2026 года

Комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине приняла окончательное решение по делу румынского шахматиста Кирилла Шевченко. К слову, в 2023 году уроженец Киева решил выступать за Румынию.

В результате разбирательств FIDE лишила Шевченко звание "гроссмейстер". Об этом сообщает пресс-служба Федерации на своем официальном сайте.

Комиссия решила, что Кирилл виновен в деле о мошенничестве. В 2024 году на соревнованиях в Испании шахматист пользовался телефоном, что запрещено правилами, спрятав его в туалете. В уборной Шевченко открывал шахматный ресурс "Lichess". Кирилл стал самым высокорейтинговым шахматистом, наказанным за жульничество вживую.

В итоге шахматные власти ввели против бывшего украинца санкции:

Трехлетний всемирный запрет на участие во всех рейтинговых турнирах под эгидой FIDE.

Запрет на один год будет приостановлен при условии отсутствия дальнейших нарушений.

Запрет действует с 19 октября 2024 года по 18 октября 2026 года, а приостановленная часть действует до 18 октября 2027 года.

Звание гроссмейстера аннулируется с момента опубликования решения.

Справка: Кирилл Шевченко — чемпион Украины по решению шахматных композиций в личном и командном зачете, серебряный призер чемпионата Европы-2023. В 9 лет стал кандидатом в мастера спорта, в 13 — международным мастером, а в 15 — гроссмейстером. С рейтингом 2694 занимал 39-е место в рейтинге FIDE (наивысшая позиция в карьере, июнь 2023 года).

Напомним, FIDE допустила сборные РФ и Беларуси к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Решение касается только юниоров (до 18 лет) и спортсменов с ограниченными возможностями.