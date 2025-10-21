Из окопа на Евро: украинский воин стал чемпионом Европы, тренируясь в блиндаже

Шахматист поддерживал форму на войне онлайн

Недавно в Батуми (Грузия) состоялся командный чемпионат Европы по шахматам. Мужская сборная Украина на турнире завоевала "золото", а женская — "серебро".

Что нужно знать:

Мужская сборная Украины по шахматам сенсационно выиграла командный чемпионат Европы-2025

Главным героем Сине-желтых стал Игорь Коваленко, который больше трех лет воюет на фронте

Коваленко выиграл 5 партий из 8 на турнире

Главной ударной силой Украины на турнире выступил Игорь Коваленко. Шахматист уже более трех лет воюет против российских оккупантов. Удивительную историю успеха Игоря рассказал общественный деятель, соучредитель проекта Комплексного военно-гражданского пространства восстановления "Гарт" Юлий Морозов.

Игорь Коваленко

Морозов подчеркнул, что "золото" Украины на командном первенстве — заслуга всей сборной, однако, нельзя не отметить вклад Коваленко в общий успех. Игорь выиграл 5 из 8 партий, при этом не проиграв ни разу. Это впечатляет, ведь защитник Украины поддерживал форму, играя онлайн между копанием траншей и выполнением задач по радиоразведке или корректировке артиллерии. И только с 2025 года у него немного изменились условия службы: теперь у него есть возможность отлучаться с места службы на ключевые турниры или на сеанс одновременной игры с детьми на Киевском вокзале. Также Юлий привел цитату шахматиста о войне.

Я здесь научился ценить жизнь — жить, а не просто работать. Мы постоянно бежим, не имея даже минуты, чтобы оглянуться и увидеть, чего уже достигли. Каждое утро, выходя из окопа, я смотрел на восход. Наблюдал, как вокруг движется жизнь: бегают ежики, суетятся полевые мыши, проскальзывает маленькая змея. Май. Деревья цветут. И среди взрывов, среди стрельбы ты вдруг осознаешь – ты жив. Видишь все это и просто благодаришь Бога. Понимаешь, что счастье – в этом моменте. Надо прожить день достойно, взять с него все, что можешь, потому что не знаешь, наступит ли завтра. И ты сам увидишь это завтра. Игорь Коваленко

Игорь Коваленко на войне

Результаты сборной Украины на командном Евро-2025 по шахматам:

Руслан Пономарев (2633) – 4 очка из 8 (+0=8-0) Андрей Волокитин (2617) – 3 из 6 (+1=4-1) Антон Коробов (2596) – 2,5 из 6 (+0=5-1) Игорь Коваленко (2669) – 6,5 из 8 (+5=3-0) Игорь Самуненков (2568) – 5,5 из 8 (+3=5-0)

Капитан – Александр Белявский, тренер – Адриан Михальчишин

Итоговая таблица командного чемпионата Европы среди мужчин

Украина – 15 (+7=1-1) Азербайджан – 13 (+5=1-1) Сербия – 13 (+6=1-2) Германия – 12 Румыния – 12 Грузия-2 – 12…

Игорь Коваленко тренировался на войне в свободное время в блиндаже/Фото: instagram.com/ukrsportbase

Коваленко служит в 3-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха. За боевые заслуги Игорь был награжден орденом "За мужество" III степени. Награду ему вручил лично президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский наградил Игоря Коваленко

