Найкращий шахіст світу ферзем налякав росіянина: момент потрапив на відео

Кумедний момент відбувся на чемпіонаті світу

У понеділок, 29 грудня, на чемпіонаті світу з бліцу (блискавичні шахи) стався незвичайний інцидент із найкращим шахістом світу Магнусом Карлсеном з Норвегії. Норвежець програв партію, а під його гарячу руку потрапив російський гросмейстер Олександр Грищук.

Що потрібно знати

Карлсен знову відзначився на ЧС-2025 з рапіду та бліцу

Норвежець злякав російського шахіста, що проходив поряд

Турнір проходить у Досі (Катар)

Карлсен у партії із напруженою кінцівкою програв індійському шахісту Арджуну Ерігайсі та на емоціях викинув ферзя зі столу. Фігура полетіла і ледь не поцілила у росіянина Грищука, який проходив поруч.

Потім Магнус сильно вдарив по столу, після чого потис руку супернику. Після цього Карлсен пішов за своєю "королевою", що лежала на підлозі. Момент завірусився у мережі.

Довідка: ЧС по бліцу проходить у 19 турів швейцарською системою. У плей-оф вийдуть чотири найкращі гросмейстери. Контроль часу — 3 хвилини на партію з додаванням 2 секунди на кожен хід, починаючи з першого.

Додамо, що Карлсен налякав не лише Грищука. Напередодні Магнус виграв ЧС з рапіду (швидкі шахи), однак на турнірі він досить болісно сприйняв поразку від ще одного представника РФ Владислава Артем’єва. Після гри він штовхнув камеру оператора. Той самий камерамен ризикнув зняти Карлсена і після нічиєї з Жавохіром Сіндаровим (Узбекистан). Це мало не завершилося падінням.

Нагадаємо, у січні 2025 року Карлсен одружився. Обранкою Магнуса стала норвежка Вікторія Мелоун. У вересні цього року у пари з’явився син.