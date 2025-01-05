Лучший шахматист мира сыграл свадьбу (фото)

Свадьба состоялась сразу же после чемпионата мира по шахматам

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен женился. Недавно норвежца признали лучшим гроссмейстером столетия.

Свадьбу новоиспеченный чемпион мира по блицу сыграл еще в субботу, 4 января. Об этом сообщает NRK.

Избранницей 34-летнего Карлсена стала 26-летняя норвежка Виктория Мэлоун. Церемония бракосочетания состоялся в Осло (Норвегия) в часовне Холменколлена.

Магнус Карлсен женился. Фото: Getty Images

Свадьба Магнуса Карлсена и Виктории Мэлоун в Осло. Фото: Getty Images

Магнус Карлсен и Виктория Мэлоун. Фото: Getty Images

Магнус Карлсен целует Викторию Мэлоун на свадьбе. Фото: Getty Images

Напомним, на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке произошел скандал. Организаторы запретили Карлсену играть в джинсах. Позднее Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал выпад в сторону президента Украины Владимира Зеленского, комментируя инцидент с Магнусом. Добавим, что норвежец позднее выиграл ЧМ по блицу, разделив победу с нейтральным россиянином Яном Непомнящим. На турнире Карлсен играл в джинсах.

Ранее Карлсен призвал не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации шахмат (FIDE). Норвежец выступил с пламенной речью прямо на глазах российского президента FIDE Аркадия Дворковича. Затем в РФ потребовали, чтобы Магнус вернул деньги, заработанные в России.