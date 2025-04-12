Известного футболиста Алиева задержали пьяным? Что говорит спортсмен, все подробности инцидента (фото, видео)

Водитель Mercedes едва стоял на ногах

В Киеве вероятнее всего задержали известного футболиста Александра Алиева. Он якобы находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz в нетрезвом состоянии. Спортсмен уже прокомментировал инцидент.

Как отмечают местные каналы, мужчина во время задержания едва стоял на ногах. А его спутница блондинка вообще залезла на капот авто полиции.

"В Киеве задержали известного и скандального футболиста Алиева", — пишут в сети.

Отметим, что полиция официально не подтверждала задержания футболиста. Но учитывая внешность пьяного водителя и последнее фото Алиева в сети — это скорее всего он.

Причину задержания и остановки авто пока не называют, но учитывая состояние водителя и пассажирки, это было нарушение правил дорожного движения. На видео из сети видно, что копы фактически вытащили из-за руля водителя, который почти не стоял на ногах. Его спутница блондинка тоже отличилась — легла на капот авто полиции после задержания пьяного водителя.

Однако через несколько минут после первых публикаций с задержания якобы Алиева сам футболист прокомментировал инцидент. В сторис он подчеркнул, что на видео не он, ведь футболист сейчас трезв и находится в другом месте.

Кстати, всего за два дня до инцидента Алиев опубликовал в "Инстаграм" фото с главой Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым.

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