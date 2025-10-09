Алкаш хочет примазаться к боевое бригаде: ветеран наехал на футболиста Алиева за "службу на Гелике" (видео)

Ветеран высмеял попытки бывшего футболиста сборной оправдаться в суде за счет "службы в ВСУ"

Ветеран ВСУ Олег Симороз, потерявший ноги на войне против РФ, вновь заявил, что бывший полузащитник "Динамо" Киев и сборной Украины Александр Алиев не имеет никакого отношения к боевой бригаде. Это произошло на фоне судебного решения по Алиеву из-за инцидента на дороге в Киеве.

Что нужно знать

Суд вынес вердикт в деле о пьяном вождении Алиева в Киеве

Симороз рассказал, что футболист пытался оправдаться тем, что служит в ВСУ

Олег раскритиковал Александра в Facebook

Соответствующий пост Симороз опубликовал на своей странице в Facebook. По словам Олега, Алиев пытался оправдаться в суде тем, что является военнослужащим 112-й бригады ВСУ.

Обращаю внимание Киевский городской территориальный центр комплектования, что Алиев неоднократно уклонялся от повесток Оболонского ТЦК по мобилизации, скрываясь от службы в так называемых "ДФТГ", где в его обязанности во время действия военного состояния входит посещение VIP-ложи стадиона "Динамо", а также дегустация раков. А также бухое вождение тактическим автомобилем Mersedes-Benz G-350. Очень надеюсь, что этого клоуна когда-нибудь призовут на настоящую военную службу и ТЦК перестанет его покрывать. Отмечаю, что Алиев, несмотря на его пафосные интервью о "службе в армии", как военнослужащий не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде Вооруженных Сил Украины. Мне как ветерану этой бригады противно смотреть, как этот алкаш пытается примазаться к боевой части, при этом сладко ночует дома в Киеве после выпитых рюмок. Олег Симороз

Полное заявление Олег Симороза

Напомним, в апреле 2025 года Алиева прямо на дороге задержала киевская полиция. Бывший футболист пьяным управлял своим "Геликом". Суд принял решение взыскать с экс-футболиста штраф в размере 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Александр имеет 30 дней на подачу апелляционной жалобы.

Как полиция задерживала Алиева в Киеве

Сам Алиев говорил, что он не был пьян

Конфликт Симороза с Алиевым начался после того, как футболист дал интервью Славе Демину, которому рассказал, что служит в 129-м батальоне 112-й бригады территориальной обороны. Олег обвинил Александра во лжи, отметив, что тот "тусовался" в добровольческом формировании территориальной общины (ДФТО), которое хоть и подчинено бригаде, но участники этого формирования не имеют официального статуса военнослужащих ВСУ. Позднее бывший хавбек сборной Украины ответил Симорозу.