"Алкаш пытается осквернить имя Героев": ветеран ВСУ обвинил футболиста Алиева во лжи

Алиев накануне рассказал, где служит в ВСУ

Ветеран ВСУ Олег Симороз, потерявший ноги на войне против РФ, обвинил бывшего футболиста "Динамо" Киев и сборной Украины Александра Алиева во лжи. Накануне Алиев дал интервью Славе Демину, которому рассказал, что служит в 129-м батальоне 112-й бригады территориальной обороны.

Соответствующий комментарий Симороза доступен на его странице в Facebook. По словам защитника Украины, Алиев нагло соврал.

"Должен опровергнуть эту наглую ложь. Поскольку я знаю этот батальон нашей бригады, это героические ребята, которые в боях получили имя, у них много погибших, и я не буду спокойно смотреть, как этот алкаш пытается осквернить их имя.

Алиев никогда не проходил службу как военнослужащий в 129-м батальоне 112-й бригады, как собственно, и в других наших регулярных подразделениях.

Он тусовался в ДФТО (Добровольческое формирование территориальной общины) № 35, которое подчинено нашей бригаде, но участники этого формирования не имеют официального статуса военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в отличие от наших регулярных батальонов, как и военные 129-го батальона.

Командование этого ДФТГ позволило Алиеву спокойно играть в футбольчик, посещать VIP-ложу стадиона "Динамо" и бухать в ресторанах. Ну, короче, все "тяготы тяжелой армейской службы" в период военного положения", — написал Симороз.

Полный текст заявления Симороза по Алиеву

Алиев рассказал, где служит в ВСУ, смотреть с 19:00

Напомним, недавно Алиев угодил в скандал с полицейскими в Киеве. Полиция официально подтвердила задержание экс-футболиста и отметила, что он был пьян.