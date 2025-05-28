Алиев под песню путинистки Валерии ответил ветерану ВСУ (видео)

Алиев считает, что ветеран хотел пропиариться на нем

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ответил на обвинения ветерана ВСУ Олега Симороза, потерявшего ноги на войне против РФ. Симороз публично заявил, что Алиев соврал, когда говорил, что является военнослужащим 129-го батальона 112-й бригады территориальной обороны.

Соответствующий комментарий Алиев разместил в сторис на своей странице в Instagram. Александр назвал слова Олега "пиар-ходом", при этом в авто экс-футболиста играла песня известной путинистки Валерии.

"Я хочу сказать по поводу того интервью, которое дал один якобы воин. Друг, я честно хочу тебе сказать одно: я увидел, что ты инвалид, что ты без ног, поэтому не хочу это дальше продвигать.

Ты прекрасно знаешь, что я в 112-й бригаде, начинал в 129-м батальоне. И ты прекрасно знаешь подразделение "Призрак". Если ты действительно служил в 129-м батальоне, то знаешь, как к нам относились и что мы делали. Понимаешь?

Я понимаю, что это был у тебя пиар-ход, ты хотел попиариться, хочешь попиариться, но я могу тебе пожелать одно — здоровья. И самое главное — мирного неба всем нам над головой. Так что желаю тебе добра и всего наилучшего", — сказал Алиев.

Напомним, Алиев также рассказал, что трижды кодировался от алкоголя. Кроме того, бывший футболист считает, что из-за войны в Украине больше не увидится со своими родителями, которые проживают в Курской области РФ.