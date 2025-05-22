Алиев закодировался после ультиматума Суркиса (видео)

Футболист имел большие проблемы с алкоголем

Известный украинский футболист Александр Алиев, выступавший за "Динамо" Киев и сборную Украины, рассказал о своих проблемах с алкоголем. Бывший спортсмен отметил, что трижды кодировался от алкоголизма.

Соответствующий комментарий Алиева приводит YouTube-канал "Слава Дьомін". По словам Алиева на первую кодировку он пошел только после ультиматума президента "Динамо" Игоря Суркиса, который грозился выкинуть футболиста из клуба.

"Первый раз хватило на три года. Закодировался из-за того, что Суркис мне сказал: "Я тебя выгоню". Я уже прекрасно понял, что мне — жопа. Пошел закодировался. Я начал играть, стал лучшим футболистом, ушел в "Локомотив". Сейчас я не кодируюсь, незачем. Я очень люблю пиво", — заявил Алиев.

Напомним, в 2023 году Алиев поссорился со своим давним другом Артемом Милевским. Поводом для конфликта стало интервью Александра, в котором он рассказал о ситуации со здоровьем "Мили". В середине сентября2023 года Милевский опубликовал в соцсетях пост, который переполошил сеть. Пользователи заподозрили, что у бывшего футболиста есть проблемы с алкоголем. "Миля" сначала отказался от госпитализации, однако затем принял помощь. Позднее Александр и Артем помирились и даже стали одноклубниками в медиа-футбольном клубе "Игнис".