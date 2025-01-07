Батарея телефона начала разряжаться быстрее: в чем причина и что с этим делать

Ни одно устройство не будет работать вечно

Каждый пользователь телефонов рано или поздно может столкнуться с тем, что батарея его устройства больше "не держит" заряд как в былые дни. Поэтому так или иначе поднимается вопрос, а можно ли как-то это предотвратить?

Если вы хотите получить краткий ответ, то он будет звучать как "нет, нельзя". Однако деградацию батареи можно замедлить и "Телеграф" расскажет как именно.

Немного теории: Наиболее популярными сейчас являются литий-ионные батареи, которые работают по принципу движения ионов лития между анодом и катодом. Ионы перемещаются через электролит из катода в анод во время зарядки и в обратном направлении во время потребления заряда. Каждый такой цикл зарядки и разрядки постепенно изнашивает материал батареи, что снижает ее максимальную емкость. Литий-ионные батареи рассчитаны на 300-500 таких циклов, после чего деградация начинает происходить быстрее.

Причины быстрой деградации обычно связаны с небрежной эксплуатацией, а потому чтобы побыстрее убить батарею надо всего лишь:

перегревать устройство, чтобы нарушить свойства электролита;

постоянно разряжать батарею "в ноль" или заряжать до 100%;

использовать неоригинальные устройства, которые не предназначены для зарядки вашего устройства.

Соответственно, чтобы продлить срок работы вашей батареи, необходимо не делать ничего из списка выше, а также вовремя обновлять программное обеспечение телефона и включать энергосберегающий режим, когда вам не нужна высокая производительность.

Это поможет вашему устройству прослужить дольше, однако все равно не сделает вашу батарею вечной. Если вы заметили, что:

телефон разряжается быстрее;

зарядка занимает дольше обычного;

устройство выключается даже при наличии заряда.

То это верные признаки того, что ресурс батареи подходит к концу и вам пора задуматься о ее замене. В целом большинство производителей рекомендует произвести замену, если ёмкость падает ниже 80%.

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