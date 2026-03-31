Заморозки и ливни накроют Украину. Когда сильнее всего в апреле испортится погода

Иногда возможен туман, что будет усложнять движение транспорта

В первые дни апреля украинцев ожидает переменчивая и дождливая погода, что накроет почти все территории, но больше всего не повезет югу, где прогнозируются даже грозы. При этом днем будет достаточно тепло, кое-где до +19 градусов.

Что нужно знать:

Уже после 6 апреля в Украине ожидается потепление

В конце первой декады местами прогнозируют заморозки

Ветер будет иметь силу до 15 – 20 м/с

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, март был достаточно сухим, и его температурные значения превышали климатическую норму на 2-5 градуса во всех регионах.

"В начале апреля погодные условия на территории нашей страны будет определять пониженное атмосферное давление и фронтальные разделы с юга и юго-востока. Поэтому пройдут дожди, которые в южной половине местами будут значительными и будут сопровождаться слабой грозой", — говорит синоптик.

Какая погода ожидается в апреле

С 4-5 апреля ожидается развитие молодого антициклона в районе Польши, центр которого до 6-7 апреля переместится на территорию Украины. Под его влиянием воздух прогреется еще больше, а комфортные показатели должны продержаться до конца первой декады.

Так, ночная температура будет колебаться в диапазоне +3…+10 °С, местами в южных и юго-восточных областях до +12 °С. Днем воздух будет прогреваться до +12…+19 °С и только в западных областях температура окажется на 3 – 5 градусов ниже. Кроме того, относительно прохладная погода, иногда с туманами, будет наблюдаться в прибрежной зоне Черного и Азовского морей.

Для наглядности на карте представлено ожидаемое понижение температуры воздуха на территории Восточной Европы в конце первой декады апреля:

Карта температур в Европе в первой декаде апреля

С 9 апреля состоится вторжение холодной воздушной массы с севера Европы, что приведет к понижению температуры на Левобережье Украины. В то же время на Закарпатье и крайнем западе похолодание будет практически незаметным. Таким образом, 9 и 10 апреля в восточных, северных и центральных регионах ночью будут наблюдаться заморозки при температуре 0…-3 °С. Днем также ожидается достаточно холодная погода – лишь +4…+9°С. В западных и юго-западных регионах общий температурный фон окажется несколько выше – в ночное время около +2…+8 °С, днем ​​+10…+17 °С.

Направление ветра в первые 5 дней апреля будет северо-восточным и северным, умеренной силы. С 5 по 8 апреля ветер будет неустойчивым и будет менять направление. 9 и 10 апреля произойдет ощутимое усиление ветра северо-западного и северного направления, местами с порывами до 15 – 20 м/с, ознаменующим начало похолодания.

