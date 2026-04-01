Рискуете порвать отношения: что запрещено делать 1 апреля
В этот день лучше не резать хлеб, а ломать его
В эту среду, 1 апреля, по новоюлианскому церковному календарю православные христиане и греко-католики чтят память преподобной Марии Египетской. По старому календарю этот праздник приходился на 14 апреля.
Мария Египетская родилась в Египте. В подростковом возрасте она пошла в Александрию и в течение 17 лет жила в разврате. Однажды, во время паломничества в Иерусалим, она стремилась войти в храм, но невидимая сила не пустила ее через дверь.
Перед иконой Богородицы Мария раскаялась и пообещала изменить жизнь. В результате отправилась в пустыню, где прожила почти полвека в молитве, воздержании и борьбе над плотскими соблазнами.
Традиции и приметы 1 апреля
Этот праздник – не о внешних ритуалах, а об осознании того, что не бывает "слишком поздно" для обращения к Богу и внутренней трансформации. В народном обиходе 1 апреля сформировались свои приметы.
- Какая будет погода в этот день, таким предсказывали и следующее лето: синие облака — к хорошей ветреной погоде;
- дождь — к хорошему сенокосу;
- если слышен гром – ждите теплым летом, а сырость – много грибов.
Что нельзя делать 1 апреля
- резать хлеб - лучше ломать его - так можно "разрезать" благополучие, в то время как ломать - как делиться благом;
- дарить ножи или режущие предметы — ножи в народной символике могут быть знаком резких разрывов отношений или духовных препятствий;
- одевать новый или важный наряд — это как бы неприятие каких-либо внешних изменений к тем, как произойдет внутреннее переосмысление.
