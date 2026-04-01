Рискуете порвать отношения: что запрещено делать 1 апреля

В этот день лучше не резать хлеб, а ломать его

В эту среду, 1 апреля, по новоюлианскому церковному календарю православные христиане и греко-католики чтят память преподобной Марии Египетской. По старому календарю этот праздник приходился на 14 апреля.

Мария Египетская родилась в Египте. В подростковом возрасте она пошла в Александрию и в течение 17 лет жила в разврате. Однажды, во время паломничества в Иерусалим, она стремилась войти в храм, но невидимая сила не пустила ее через дверь.

Перед иконой Богородицы Мария раскаялась и пообещала изменить жизнь. В результате отправилась в пустыню, где прожила почти полвека в молитве, воздержании и борьбе над плотскими соблазнами.

Традиции и приметы 1 апреля

Этот праздник – не о внешних ритуалах, а об осознании того, что не бывает "слишком поздно" для обращения к Богу и внутренней трансформации. В народном обиходе 1 апреля сформировались свои приметы.

Какая будет погода в этот день, таким предсказывали и следующее лето: синие облака — к хорошей ветреной погоде;

дождь — к хорошему сенокосу;

если слышен гром – ждите теплым летом, а сырость – много грибов.

Гром. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 1 апреля

резать хлеб - лучше ломать его - так можно "разрезать" благополучие , в то время как ломать - как делиться благом;

дарить ножи или режущие предметы — ножи в народной символике могут быть знаком резких разрывов отношений или духовных препятствий;

— ножи в народной символике могут быть или духовных препятствий; одевать новый или важный наряд — это как бы неприятие каких-либо внешних изменений к тем, как произойдет внутреннее переосмысление.

