Что будет с электрокарами и зарядными станциями из-за проблем в энергетике

Все о реальных проблемах с электрокарами в Украине сейчас

Владельцы электрокаров из-за блекаутов и морозов столкнулись с неудобствами: батареи разряжаются втрое быстрее, дома света почти нет, а на станциях зарядка стремительно подорожала.

Но начали ли они распродавать свои автомобили, как пишут в соцсетях? Насколько подешевели электрокары и стоит ли ждать возвращения к предыдущим ценам, выясняли журналисты "Телеграфа" у экспертов.

Почему украинцы массово набросились на электрокары и что с ними делать дальше

В декабре 2025 года в Украину завезли 33 тысячи электромобилей. Это абсолютный рекорд за всю историю. Причина проста – с 1 января начал действовать 20-процентный НДС на ввоз таких авто.

"Это количество действительно превышает спрос, потому что его объективно не нужно было. Люди их привозили, потому что хотели либо сэкономить, либо заработать", — объясняет Станислав Бучацкий, автомобильный эксперт и бизнес-консультант.

Станислав Бучацкий

Когда предложение на рынке становится слишком большим, а высокого спроса нет, цены вынуждены идти вниз. Это классический закон баланса спроса и предложения. Часть ввезенных машин действительно выставлена на продажу, но масштабы явления значительно преувеличены.

Объявление о продаже электрокаров Тесла

На продажу выставлено около 350 электромобилей из 33 тысяч ввезенных в декабре. Это всего 1% от общего количества.

Не зная, сколько у нас было машин выставлено в предыдущие месяцы, эта цифра может казаться большой, но по факту это ничего не значит, Станислав Бучацкий.

Фейки об обвале цен и реальная картина на рынке

Если посмотреть на отдельные объявления, то можно увидеть снижение цен на определенные модели. К примеру, некоторые Tesla отдельных лет подешевели на 3-5%. Но это не обвал — это естественная корректировка рынка.

"Нет катастрофы, нет феноменального тренда к тому, что все электрические машины кардинально дешевеют. Нет обвала цен на 20, 30, 40, 50%. Это обычный фейк", — отмечает эксперт.

Объявление о продаже электрокаров Ниссан Лиф

Артем из "Фактум Авто" подтверждает, что электрокары сейчас дешевеют, но это не критично. "Электрокары падают в цене — это точно. Многие электрокары продают, поскольку сейчас с зарядкой действительно большая проблема", — говорит он.

В то же время, спрос на электромобили действительно упал. У многих людей дома нет света, зарядных станций не так много, а зарядка стала достаточно дорогой. Особенно критична ситуация в Киеве. Поэтому электрокары почти не покупают, говорит эксперт.

Гибриды выходят на первый план

Сейчас активно рассматривают гибридные автомобили — они очень ценятся из-за своей экономичности и надежности. Даже при отсутствии света на них можно экономно и безопасно ездить.

"Люди выбирают их из-за экономичности и одновременно из-за надежности", — рассказывает Артем.

Это вполне логично. Гибрид дает возможность экономить на топливе, когда есть электроэнергия, но не оставляет владельца без транспорта во время блекаутов.

Зарядные станции не демонтируют, а законсервируют до лучших времен?

Зарядные станции для авто

Что будет с инфраструктурой подзарядки? Станислав Бучацкий уверен, что никто завтра не будет разбирать зарядные станции. Это огромные инвестиции для построения зарядных сетей, программного обеспечения и другого оборудования.

"При худших раскладах люди законсервируют оборудование, их не будут демонтировать, подождут. Я думаю, что все стабилизируется", — говорит эксперт.

Бизнес не намерен демонтировать станции зарядки, потому что это не имеет никакого смысла. "Максимум сделают паузу, переждут сложный период. Количество привезших электромобилей никуда не денется за месяц", — говорит эксперт.

В Украине в автопарке сейчас электромобилей больше, чем во многих соседних европейских странах. Невозможно, чтобы все через месяц отказались от них.

Таксисты на электрокарах оказались в самой сложной ситуации

Электромобили в такси

Андрей Антонюк, председатель правления Всеукраинской общественной организации "Украинская таксомоторная ассоциация", рассказывает о проблемах, с которыми столкнулись таксисты на электромобилях.

Из-за перебоев с электроэнергией исчезает мобильный интернет, некорректно работают приложения заказа такси и навигаторы. Кроме того, при морозе минус 10-15 градусов электрокары – хоть Tesla, хоть китайские модели – выводят на монитор сообщения об аномальных условиях работы и отказываются ездить.

"Еще одна серьезная проблема — аккумулятор очень быстро разряжается. Если в теплое время года заряда батареи хватало на 400 километров поездки, то в холодное — всего на 150. Для таксиста, работающего целый день, это критически мало ", — говорит Андрей Антонюк.

Андрей Антонюк

Когда стабилизируется рынок

Станислав Бучацкий прогнозирует стабилизацию рынка электрических автомобилей к середине года. Стабилизируется и количество объявлений, и цены. Рынок должен выйти на статистическое плато, когда условия вернутся к нормальным, объясняет эксперт.

Последствия пика импорта в декабре размываются за первое полугодие. Те, кто хотел продать – продадут, те, кто хотел купить – купят. Затем все вернется к постепенному росту.

