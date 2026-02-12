Що буде з електрокарами та зарядними станціями через проблеми в енергетиці

Все про реальні проблеми з електрокарами в Україні зараз

Власники електрокарів через блекаути та морози зіштовхнулись з незручностями: батареї розряджаються втричі швидше, вдома світла майже немає, а на станціях зарядка стрімко подорожчала.

Але чи почали вони розпродувати свої авто, як пишуть в соцмережах? Наскільки подешевшали електрокари та чи варто чекати повернення до попередніх цін, з'ясовували журналісти "Телеграфу" в експертів.

Чому українці масово накинулись на електрокари і що з ними робити далі

У грудні 2025 року в Україну завезли 33 тисячі електромобілів. Це абсолютний рекорд за всю історію. Причина проста — з 1 січня почав діяти 20-відсотковий ПДВ на ввезення таких авто.

"Ця кількість насправді перевищує попит, тому що такої кількості електромобілів об'єктивно не потрібно було. Люди їх привозили, тому що хотіли або зекономити, або заробити", — пояснює Станіслав Бучацький, автомобільний експерт та бізнес-консультант.

Станіслав Бучацький

Коли пропозиція на ринку стає надто великою, а високого попиту немає, ціни вимушені йти вниз. Це класичний закон балансу попиту і пропозиції. Частина завезених машин дійсно виставлена на продаж, але масштаби явища значно перебільшені.

Оголошення про продаж електрокарів Тесла

На продаж виставлено близько 350 електромобілів із 33 тисяч завезених у грудні. Це лише 1% від загальної кількості.

Не знаючи, скільки у нас було машин виставлено в попередні місяці, ця цифра може здаватися великою, але по факту це нічого не означає, Станіслав Бучацький.

Фейки про обвал цін та реальна картина на ринку

Якщо подивитись на окремі оголошення, можна побачити зниження цін на певні моделі. Наприклад, деякі Tesla окремих років подешевшали на 3-5%. Але це не обвал — це природне коректування ринку.

"Немає катастрофи, немає феноменального тренду до того, що всі машини електричні кардинально дешевшають. Немає обвалу цін на 20, 30, 40, 50%. Це звичайний фейк", — наголошує експерт.

Оголошення про продаж електрокарів Ніссан Ліф

Артем із Фактум Авто підтверджує, що електрокари зараз дешевшають, але це не критично. "Електрокари падають в ціні — це точно. Багато електрокарів продають, оскільки зараз із заряджанням дійсно велика проблема", — каже він.

Водночас попит на електромобілі справді впав. У багатьох людей вдома немає світла, зарядних станцій не так багато, а заряджання стало досить дорогим. Особливо критична ситуація у Києві. Через це електрокари майже не купують, каже експерт.

Гібриди виходять на перший план

Натомість зараз активно розглядають гібридні автомобілі — вони дуже цінуються через свою економічність та надійність. Навіть за відсутності світла на них можна економно та безпечно їздити.

"Люди обирають їх через економічність і водночас через надійність", — розповідає Артем.

Це цілком логічно. Гібрид дає можливість заощаджувати на пальному, коли є електроенергія, але не залишає власника без транспорту під час блекаутів.

Зарядні станції не демонтують, а законсервують до кращих часів?

Зарядні станції для авто

Що буде з інфраструктурою заряджання? Станіслав Бучацький впевнений, що ніхто не буде завтра розбирати зарядні станції. Це величезні інвестиції для побудови мереж зарядок, програмного забезпечення та іншого обладнання.

"При найгірших розкладах люди законсервують обладнання, їх не будуть демонтувати, почекають. Я думаю, що все стабілізується", — каже експерт.

Бізнес не має наміру демонтувати станції заряджання, бо це не має ніякого сенсу. "Максимум зроблять паузу, перечекають складний період. Кількість електромобілів, які привезли, нікуди не дінеться за місяць", — каже експерт.

В Україні в автопарку зараз електромобілів більше, ніж у багатьох сусідніх європейських країнах. Неможливо, щоб всі за місяць відмовилися від них.

Таксисти на електрокарах опинились у найскладнішій ситуації

Електромобілі в таксі

Андрій Антонюк, голова правління Всеукраїнської громадської організації "Українська таксомоторна асоціація", розповідає про проблеми, з якими зіштовхнулись таксисти на електромобілях.

Через перебої з електроенергією зникає мобільний інтернет, некоректно працюють додатки замовлення таксі і навігатори. Окрім того, при морозі мінус 10-15 градусів електрокари — хоч Tesla, хоч китайські моделі — виводять на монітор повідомлення про аномальні умови роботи і відмовляються їздити.

"Ще одна серйозна проблема — акумулятор дуже швидко розрядджається. Якщо в теплу пору року заряду батареї вистачало на 400 кілометрів поїздки, то в холодну — лише на 150. Для таксиста, який працює цілий день, це критично мало", — каже Андрій Антонюк.

Андрій Антонюк

Коли стабілізується ринок

Станіслав Бучацький прогнозує стабілізацію ринку електричних автомобілів до середини року. Стабілізується і кількість оголошень, і ціни. Ринок має вийти на статистичне плато, коли умови повернуться до нормальних, пояснює експерт.

Наслідки піку імпорту в грудні розмиються за перше півріччя. Ті, хто хотів продати — продадуть, ті, хто хотів купити — куплять. Потім усе повернеться до поступового зростання.

