Плюс 20% к цене или неожиданная скидка? Что на самом деле происходит с рынком электрокаров в 2026 году

Конец эпохи "халявы": за ввоз электромобилей теперь нужно платить НДС, но есть нюанс

С 1 января 2026 года в Украине перестала действовать льгота на ввоз электромобилей и теперь покупатели вынуждены платить 20% НДС. Казалось бы, все понятно: электрокары подорожали, желающих покупать их станет меньше. Но следствие может быть совсем другим.

Цены в Украине могут не подняться так сильно, как ожидалось, считают эксперты. "Телеграф" выяснял, почему электрокары на американских аукционах могут даже подешеветь и какой будет их конечная стоимость для украинцев.

Украинцы были королями американских аукционов, но корона упала: как изменится цена на Tesla

Тесла на аукционе в США

Последние несколько лет украинцы были одними из самых активных покупателей электрокаров на американских аукционах типа Copart и IAAI, говорит менеджер компании Factum Auto Артем Артеменко. Само по себе льготное растаможивание сделало это выгодным — завезти Nissan Leaf или Tesla Model 3 из США стоило значительно дешевле, чем купить аналогичный автомобиль в Европе.

"Большую долю на аукционах Америки занимает именно Украина", — говорит эксперт. По его словам, из-за того, что спрос со стороны Украины упал после введения НДС, цены на электромобили в США могут снизиться.

Логика проста: меньше конкурентов на торгах – ниже конечная цена лота. Ранее украинские покупатели часто "разгоняли" ставки на популярные модели, теперь же многие отказались от покупок из-за новых налогов.

Удивительная математика: базовая цена минус украинский спрос плюс 20% НДС равна… нулю?

Возврат НДС автоматически прибавляет к стоимости каждого ввезенного электрокара 20% от его таможенной стоимости. Для автомобиля ценой 20 тысяч долларов это около 4 тысяч долларов дополнительных расходов. Кажется, электрокары должны подорожать именно на эту сумму.

Однако эксперт предполагает, что если базовая цена на американских аукционах снизится из-за падения украинского спроса, то добавление 20% НДС может не так сильно повлиять на конечную стоимость в Украине.

"Базовая цена в Штатах снизится и тем самым нивелирует цену в Украине", — объясняет Артеменко. Иными словами, если автомобиль на аукционе дешевеет на 2-3 тысячи долларов, а затем к нему прибавляется 20% НДС, общая цена может остаться близкой к той, которая была в 2025 году.

Впрочем, специалист предостерегает: сейчас начало года, поэтому стопроцентную информацию о ценах никто еще не может предоставить. Нужно время, чтобы проанализировать, как на самом деле поведет себя рынок.

Поднебесная держит интригу? Почему с китайскими электрокарами все сложно

Бюджетные китайские автомобили

Если с американским рынком ситуация более-менее ясна, то с Китаем все сложнее.

"Что касается Китая, то ситуацию пока еще анализируем — по той причине, что в Китае немного другая система льгот для электрокаров и в плане налогов", — говорит представитель Factum Auto. Однако и на китайские электрокары тоже распространяются те же 20% НДС, независимо от страны происхождения.

Вопрос в том, где в итоге будет выгоднее покупать: в Штатах с потенциально более низкими ценами на аукционах или в Китае с его огромным выбором бюджетных моделей.

Что действительно изменилось и когда почувствуют это покупатели

Основное изменение – возврат НДС в размере 20%. Временная льгота, освобождавшая электрокары от этого налога, официально завершилась 31 декабря 2025 года. Теперь при ввозе электромобиля нового или подержанного нужно платить 20% от таможенной стоимости.

Возврат НДС означает, что цены на электромобили у дилеров могут повыситься. Ввоз электрокаров становится менее выгодным по сравнению с прошлым годом. В то же время электромобили продолжают иметь налоговые преимущества — нулевая пошлина, минимальный акциз и отсутствие пенсионного сбора сохраняют их конкурентоспособность по сравнению с бензиновыми и дизельными авто.

Ключевой вопрос — компенсируется ли удорожание из-за НДС удешевлением автомобилей на американских аукционах. Первые месяцы 2026 года покажут, насколько правильными оказались прогнозы экспертов о снижении базовых цен из-за падения украинского спроса.

