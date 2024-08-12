Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про пожежу на ЗАЕС

Коли справи йдуть із рук геть погано – спонукай атомну електростанцію.

Повний провал російських військ з оборони в Курській області, змусив командування РОВ влаштувати настільки дешевий фарс із ЗАЕС, що навіть сліпоглухе МАГАТЕ не повірить версії окупантів. Але їм і не треба, щоб вірили.

Росіяни, які в паніці через Курську операцію, хочуть змусити панікувати українців і весь світ. Густий дим над АЕС інтуїтивно пробуджує внутрішній страх і до офіційних пояснень того, що відбувається, цей страх пульсує і генерує своє бачення того, що відбувається, свою інформаційну картину. І на цьому ворог може грати в інформаційному просторі.

Крім того, росіяни намагаються шантажувати весь світ демонстрацією того, наскільки вони непередбачувані та нібито можуть підірвати АЕС, якщо щось піде не за їхнім планом. Але це такий самий блеф і фарс, як і пожежа на станції. Хоча незаперечним залишається факт, що перебування окупантів на цьому об’єкті є проблемою міжнародного рівня. От тільки міжнародна спільнота, зокрема, МАГАТЕ, поки що проти росії не застосувало й половини тих важелів, які б значно обмежили її можливості в галузі атомної енергетики.

Джерело: пост Олександра Коваленка в Telegram.