Над Запорізькою АЕС піднімається чорний дим: що знову утнули окупанти (відео)

Окупанти знову нехтують правилами ядерної безпеки

Росіяни влаштували чергову провокацію на території Запорізької АЕС. За неофіційною інформацією, вони підпалили купу покришок в одній із градирень.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму telegram-каналі. Він закликав мешканців прилеглих населених пунктів заспокоїтися.

"По неофіційній інформації отриманій від джерел з протилежного берегу — росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища", — повідомив він.

При цьому Євтушенко додав, що Запорізька атомна електростанція працює у штатному режимі "наскільки це можливо за умов окупації".

Інформацію про це підтвердив і президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що зараз усі показники в нормі, проте ситуація на АЕС не буде нормальною доти, доки вона залишається в руках окупантів.

"Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу. Чекаємо на реакцію світу, чекаємо на реакцію МАГАТЕ", — зазначив він.

Російська пропаганда тим часом повідомила, що нібито "після обстрілу ЗСУ сталася пожежа на об'єкті охолоджувальних систем". Навіщо українським військам обстрілювати ядерний об'єкт, розташований неподалік підконтрольного їм міста з населенням 100 тисяч осіб, пропагандисти уточнювати не захотіли.

Як повідомлялося раніше, на початку червня 2024 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) окупантами було порушено всі основи ядерної безпеки. Ситуація залишається нестабільною та складною.