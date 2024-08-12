Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о пожаре на ЗАЭС

Когда дела идут из рук вон плохо – подвигай атомную электростанцию.

Полный провал российских войск по обороне в Курской области, заставил командование РОВ устроить настолько дешёвый фарс с ЗАЭС, что даже слепоглухое МАГАТЭ не поверит версии оккупантов. Но им и не нужно, чтобы верили.

Находящиеся в панике из-за Курской операции россияне хотят заставить паниковать украинцев и весь мир. Густой дым над АЭС интуитивно пробуждает внутренний страх и до официальных пояснений происходящего этот страх пульсирует и генерирует своё виденье происходящего, свою информационную картину. И на этом враг может играть в информационном пространстве.

Кроме того, россияне пытаются шантажировать весь мир демонстрацией того, насколько они непредсказуемые и якобы могут взорвать АЭС, если, что-то пойдёт не по их плану. Но это такой же блеф и фарс, как и пожар на станции. Хотя, неоспоримым остаётся факт, что нахождение оккупантов на этом объекте является проблемой международного уровня. Вот только международное сообщество, в частности, МАГАТЭ, пока против россии не применило и половины тех рычагов, которые значительно ограничили бы её возможности в области атомной энергетики.

Источник: пост Александра Коваленко в Telegram.