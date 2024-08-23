Політолог та боєць підрозділу ГРІМ 41 омбр ЗСУ розповів, як штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту

Обожнюю такі новини, якими можна пишатися. Коли в військовій операції є все. Чудовий, несподіваний для окупанта задум. Блискавична реалізація та бездоганна робота бойового підрозділу. Ось так має працювати сучасна армія. Саме така армія може перемогти велику, але радянську армію, яка воює проти нас

Зараз, якщо ми проаналізуємо блискавичну операцію Третьої штурмової бригади, можна сказати, що вона врятувала Макіївку. Про "Трійку" часто згадують як про пожежну бригаду, яку перекидають на найгарячішу ділянку. Але як бачимо – вони чудово працюють у наступі

Що відбулося. Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два км2. Співідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано", — командир бригади, полковник Андрій Білецький. За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні о.с., а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу — штурмовики", — командир бригади.

Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

Джерело — допис Кирила Сазонова у Фейсбук.