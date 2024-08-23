Политолог и боец подразделения ГРИМ 41 омбр ВСУ рассказал, как штурмовые действия отвели удар врага по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта

Обожаю такие новости, которыми можно гордиться. Когда у военной операции есть все. Прекрасный, неожиданный для оккупанта замысел. Молниеносная реализация и безупречная работа боевого подразделения. Вот так должна работать современная армия. Именно такая армия может победить большую, но советскую армию, воюющую против нас.

Сейчас, если мы проанализируем молниеносную операцию Третьей штурмовой бригады, можно сказать, что она спасла Макеевку (населенный пункт в Луганской области – Ред.). О "Тройке" часто вспоминают как о пожарной бригаде, которую опрокидывают на самый горячий участок. Но как видим – они отлично работают в наступлении.

Что произошло. В результате контратакованных действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два км2. Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу противника. Плюс враждебные силы поддержки.

"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ. На данную минуту эта задача выполнена", — командир бригады, полковник Андрей Белецкий. За четыре дня в живой силе враг потерял три сотни л.с., а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

"Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь — штурмовики", — командир бригады.

Штурмовые действия отвели удар врага по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

Источник — сообщение Кирилла Сазонова в Фейсбуке.