Заступник командира 3-ї ОШБр проаналізував ситуацію на фронті та окреслив три головні напрямки необхідних змін для досягнення перемоги

Насправді, я вірю в перемогу України — але для цього нам потрібно вивчити свої помилки.

Ми маємо найдосвідченішу армію у світі, всі сучасні засоби ведення бою реалізовуються лише у нас. Але чомусь, маючи весь цей досвід, ми забуваємо що маємо воювати по-іншому — не так, як Росія.

Досі в командуванні є купа генералів, які не бачили фронту й не розуміють базових речей, актуальних для фронту. Через що роблять стратегічні помилки.

Навести лад в армії та зробити нарешті висновки. За стратегічні помилки має бути відповідальність — лише тоді ми не будемо їх повторювати в майбутньому. Стабілізувати лінію фронту, плануючи хід подій та адекватну відповідь на них. Усвідомити, що конкурувати з РФ ми можемо, тільки коли будемо воювати технологічно та розумно. Завчасно готувати фортифікаційні споруди — якісно, а не х*** знає як. Підійти до мобілізації суспільства, всього суспільного життя, яке буде орієнтуватись на найважливіші сьогодні події. Що неможливо без цілеспрямованої інформаційної політики.

Ось кілька пунктів (звісно, не вичерпний перелік), що необхідні для того, аби впевнено говорити про завершення війни на нашу користь.

Джерело: допис на сторінці Максима Жоріна у Telegram