Заместитель командира 3-й ОШБр проанализировал ситуацию на фронте и наметил три главных направления необходимых изменений для достижения победы

На самом деле, я верю в победу Украины, но для этого нам нужно изучить свои ошибки.

У нас самая опытная армия в мире, все современные средства ведения боя реализуются только у нас. Но почему-то, имея весь этот опыт, мы забываем, что должны воевать по-другому — не так как Россия.

До сих пор в командовании есть множество генералов, которые не видели фронта и не понимают базовых вещей, актуальных для фронта. Из-за чего совершают стратегические ошибки.

Навести порядок в армии и сделать наконец выводы. За стратегические ошибки должна быть ответственность, только тогда мы не будем их повторять в будущем. Стабилизировать линию фронта, планируя ход действий и адекватный ответ на них. Осознать, что конкурировать с РФ мы можем только тогда, когда будем воевать технологически и разумно. Заранее готовить фортификационные сооружения — качественно, а не х*** знает какие. Подойти к мобилизации общества, всей общественной жизни, которая будет ориентироваться на самые важные сегодня события. Что невозможно без целенаправленной информационной политики.

Вот несколько пунктов (конечно, не исчерпывающий перечень), необходимых для того, чтобы уверенно говорить о завершении войны в нашу пользу.

Источник: Сообщение на странице Максима Жорина в Telegram