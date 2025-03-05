Політичний оглядач пояснив, чому Кремль не відмовиться від своїх імперських амбіцій та навіщо йому потрібна пауза у війні

Пробуджена Мюнхенською конференцією Європа заявила про плани переозброєння. І зовсім скоро ми почуємо, наскільки сильним є відчуття загрози в Євросоюзі. Зрештою Мюнхенська конференція з безпеки чітко показала, що Європа не в безпеці, а США не готові надати їй повноцінний захист. А отже розумно було б зупинити агресивну росію на кордонах України. Адже саме Україна є ключовим фактором стримування агресора та гарантом стабільності на континенті.

І це не порожні слова. Весь світ бачить, як три роки українці стримують ра*истську навалу на власній землі, навіть не маючи вдосталь потрібного озброєння. Це чіткий сигнал ЄС – ми це можемо. Дайте зброю!

Чому рф потрібна пауза у війні

Росія не змогла швидко досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Її армія виснажена, а резерви потребують поповнення. Саме тому Кремль намагається нав’язати Заходу ідею припинення вогню, яке б стало для нього можливістю перегрупуватися, наростити сили та виправити допущені помилки.

Попри певні тактичні успіхи, ворог не зміг досягти озвучених на початку вторгнення стратегічних цілей. Окупанти сподіваються, що тимчасове перемир’я дасть їм змогу відновити військові підрозділи, накопичити техніку та боєприпаси, а також розхитати ситуацію всередині України за допомогою спецоперацій.

Тому наше з союзниками завдання – не зупинятись. Посилення обороноздатності України – подальше знекровлення російської економіки та збройних сил агресора. Саме тому росія сподівається на лояльність Штатів у припиненні вогню. Проте це пастка.

Кремль не відмовиться від своїх імперських амбіцій

Наразі рф декларує мету – повна окупація Донбасу, Херсонської та Запорізької областей, а також утримання контролю над Кримом. Втім реальна стратегічна ціль залишається незмінною – повне знищення України як незалежної держави та викорінення української ідентичності.

Якщо російській федерації вдасться захопити Україну, її наступними мішенями стануть держави колишнього СРСР і "Варшавського договору". У зоні ризику опиняться Польща, Чехія, Словаччина, Молдова, Угорщина, Румунія, Болгарія та країни Балтії. Кремль прагне відновити імперію, не зупиняючись ні перед чим.

Саме тому я невтомно закликаю Європу вкладатися більше у підтримку українських Збройних Сил. І не зважати на переговорний процес, який триває. Не робити довгих пауз в очікуванні того, що агресор відмовиться від загарбницьких планів і почне виконувати якісь домовленості. Політика – хитка штука. І росяне якнайкраще довели цю тезу. Тож буде непробачною дурістю вкотре обманутися росіянами.

Україна – гарантія безпеки Європи

Стримуючи російську агресію, Україна фактично виконує роль щита для всієї Європи. Якщо сьогодні не дати рішучу відсіч ворогу, він і надалі погрожуватиме сусіднім країнам. Скористається паузою у війні, щоб ще агресивніше взятися за виконання своїх намірів. Тому підтримка України – це не лише допомога нашій державі, а й внесок у мир і стабільність на всьому континенті. Справжній довгоочікуваний і справедливий мир, який потрібен усім.