Политический обозреватель объяснил, почему Кремль не откажется от своих имперских амбиций и зачем ему нужна пауза в войне

Пробужденная Мюнхенской конференцией Европа заявила о планах перевооружения. И совсем скоро мы услышим, насколько сильно чувство угрозы в Евросоюзе. В конце концов, Мюнхенская конференция по безопасности четко показала, что Европа не в безопасности, а США не готовы предоставить ей полноценную защиту. А значит разумно было бы остановить агрессивную россию на границах Украины. Ведь именно Украина является ключевым сдерживающим фактором агрессора и гарантом стабильности на континенте.

И это не пустые слова. Весь мир видит, как три года украинцы сдерживают ра*истское нашествие на собственной земле, даже не имея достаточного вооружения. Это четкий сигнал ЕС – мы можем. Дайте оружие!

Почему нужна пауза в войне

Россия не смогла быстро добиться своих стратегических целей в Украине. Ее армия истощена, а резервы нуждаются в пополнении. Именно поэтому Кремль пытается навязать Западу идею прекращения огня, которое стало бы для него возможностью перегруппироваться, нарастить силы и исправить допущенные ошибки.

Несмотря на некоторые тактические успехи, враг не смог достичь озвученных в начале вторжения стратегических целей. Оккупанты надеются, что временное перемирие позволит им восстановить военные подразделения, накопить технику и боеприпасы, а также расшатать ситуацию внутри Украины с помощью спецопераций.

Поэтому наша с союзниками задача – не останавливаться. Усиление обороноспособности Украины – дальнейшее обескровливание российской экономики и вооруженных сил агрессора. Именно поэтому Россия надеется на лояльность Штатов в прекращении огня. Однако это ловушка.

Кремль не откажется от своих имперских амбиций

В настоящее время Россия декларирует цель – полная оккупация Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также содержание контроля над Крымом. Впрочем, реальная стратегическая цель остается неизменной – полное уничтожение Украины как независимого государства и искоренение украинской идентичности.

Если российской федерации удастся захватить Украину, то ее следующими мишенями станут государства бывшего СССР и "Варшавского договора". В зоне риска окажутся Польша, Чехия, Словакия, Молдова, Венгрия, Румыния, Болгария и страны Балтии. Кремль стремится восстановить империю, не останавливаясь ни перед чем.

Именно поэтому я без устали призываю Европу вкладываться больше в поддержку украинских Вооруженных Сил. И не учитывать продолжающийся переговорный процесс. Не делать длинных пауз в ожидании того, что агрессор откажется от захватнических планов и начнет выполнять какие-либо договоренности. Политика – шаткая штука. И россияне как нельзя лучше доказали этот тезис. Поэтому будет непростительной глупостью в очередной раз обмануть россиян.

Украина – гарантия безопасности Европы

Удерживая российскую агрессию, Украина фактически исполняет роль щита для всей Европы. Если сегодня не дать решительный отпор врагу, он и дальше будет угрожать соседним странам. Воспользуется паузой в войне, чтобы еще более агрессивно взяться за выполнение своих намерений. Поэтому поддержка Украины – это не только помощь нашему государству, но и вклад в мир и стабильность по всему континенту. Настоящий долгожданный и справедливый мир, который нужен всем.