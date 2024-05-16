До майже 4600 грн і сума може вирости у півтора рази: яка компенсація виплатиться військовим

Мінімальна виплата становить майже 2300 гривень

Для українських військових передбачено компенсація за піднайом житла. У порівнянні з минулим роком її сума збільшилась і максимальний розмір складає 4560 гривні.

Як розповідає АрміяInform, таке нарахування переглядають кожного року. Воно буде здійснюватись всім військовослужбовцям, окрім для тих, кого призвали на службу під час мобілізації.

Який розмір компенсації за піднайом житла у 2024 році

З 1 січня 2024 року встановлено такі розміри компенсації:

у Києві — 4560 гривень на місяць (+760 гривень, якщо порівняти з 2023 роком);

в обласних центрах — 3420 гривень (+570 гривень);

в інших населених пунктах — 2280 гривень (+380 гривень).

Варто зауважити, що для бійців, в сім'ї яких є троє або більше членів, то сума виплати зростає у півтора раза.

Хто має право на нарахування компенсації

На таку виплату розраховують офіцери, рядові, сержанти, які проходять військову службу за контрактом, за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира військової частини.

Однак компенсація не здійсниться для тих, хто був призваний на військову службу через мобілізацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мобілізовані в Україні мають право на компенсацію за всі дні не використаної щорічної відпустки.