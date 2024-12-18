Промова Порошенко "до мурах" підірвала мережу. Найяскравіші меми (фото)

Її назва викликала резонанс

У мережі з'явилися численні меми, присвячені нещодавній промові п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Її запис було опубліковано на офіційному YouTube-каналі політка.

Цей ролик підписаний там як "Промова Порошенка. До мурах". Власне, його назва і викликала таку бурхливу реакцію користувачів соцмереж.

Люди почали шуткувати, що Порошенко нібито буквально записав своє звернення до мурах. Варто зазначити, що у випадку з назвою ролика йшлося про те, що сам зміст звернення мав би пробирати слухачів "до мурах" ("до мурашек" російською).

Автори мемів всіляко намагалися обіграти цю тему, зображуючи, як Порошенко звертається до комах. А дехто знайшов ролик вже зі зверненням президента Володимира Зеленського, у назві якого теж були слова "до мурах".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував підбірку мемів про смерть російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова від вибуху тротилу, який заклали у самокат в Москві. Здебільшого вони створені навколо самокату та того, що на них не бажано кататись взимку.