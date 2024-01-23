Як вплине на життя України множинне громадянство

У Раді високо оцінюють шанси на ухвалення президентського законопроекту

Верховна Рада 17 грудня підтримала за основу законопроект щодо запровадження інституту множинного громадянства в Україні у першому читанні. Множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії чи держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

Чи вдасться президенту реалізувати намір під час повномасштабної війни і які наслідки це матиме для України? Про це "Телеграф" запитував у посадовців, демографів та політологів.

Що таке множинне громадянство

2021-го, обгрунтовуючи намір запровадити множинне громадянство, президент зазначав, що важливою складовою нашої міжнародної політики є "підтримка світового українства", адже насправді в усьому світі проживає 65 млн етнічних українців.

Цього разу Володимир Зеленський конкретизував, що йдеться про право на здобуття громадянства усіх, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Південної Америки.

"Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою", – заявив президент.

Станом на сьогодні українське законодавство не визнає множинного громадянства. Важливо: не забороняє, а саме не визнає. Тобто, громадяни України, які отримують паспорт іншої держави, продовжують сприйматися офіційним Києвом виключно як громадяни України. Для отримання паспорта з тризубом особі необхідно відмовитись від громадянства іншої країни.

Ба більше, прийнято вважати, що для зміни цієї норми необхідно вносити правки до Конституції, що під час дії воєнного стану неможливо. За словами нардепа із фракції "Слуга народу" Олександра Мережка, це хибна думка.

"Йдеться про положення щодо "єдиного громадянства". Часом навіть юристи неправильно його трактують. В Конституції сказано так: "в Україні існує єдине громадянство". Це означає, що у нас нема громадянства регіонального, міського і т.д. Є лише загальнонаціональне громадянство. Це зовсім не означає, що набуття іншого громадянства заборонено. Просто в очах нашої держави інші громадянства особи з українським паспортом ігноруються. На мою думку, це положення змінювати не потрібно", – зазначає нардеп в коментарі "Телеграфу".

Політик впевнений: якщо в законі будуть прописані норми щодо неможливості отримання українського паспорта громадянами країни-агресора, її співучасників та інших недружніх країн, жодних ризиків для нашої держави дана норма не нестиме.

Складні запитання

Наразі текст законопроекту перебуває у розробці, тому аналізувати ризики, пов'язані з його ухваленням, поки що вкрай складно. Втім, вже зараз зрозуміло, до яких аспектів буде прикуто найбільше уваги суспільства: служба в армії для осіб з двома громадянствами і можливість скористатися другим паспортом для ухилення від кримінальної відповідальності на території України.

За словами радника голови МВС (2015-2021), керівника Центру запобігання та протидії корупції Володимира Мартиненка, показовим стане висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради щодо майбутнього закону, адже у ньому будуть висвітлені всі ймовірні корупційні та безпекові ризики.

"Сама ідея не нова і загалом непогана, але чомусь раніше не мала продовження. Особисто у мене головне запитання до цього документу буде полягати у тому, чи може особа, що набула друге громадянство, перестати бути військовозобов'язаною в Україні або ж ухилитися від призову, скориставшись законами іншої держави? Сьогодні це те питання, якому необхідно приділити особливу увагу", – каже Володимир Мартиненко в коментарі "Телеграфу".

Щодо можливості ухилення від кримінальної відповідальності в Україні, шляхом виїзду на територію іншої держави, де злочинець також є громадянином, ситуація неоднозначна.

За словами громадського активіста, з одного боку, на особу, що скоїла злочин в Україні, буде розповсюджуватися дія українських законів, де б вона не перебувала і яке громадянство б не мала. З іншого – ряд держав (в тому числі Ізраїль) не видає своїх громадян за запитом інших країн про кримінальне переслідування.

"Тобто, тут може виникнути проблема із тим, щоб затримати таких громадян і судити їх. Власне, багато одіозних українських депутатів вже скористалися цією можливістю", – каже Володимир Мартиненко.

Ще одним важливим аспектом цього закону стане положення про можливість виїзду військовозобов'язаних громадян з подвійним громадянством за межі України під час дії воєнного стану.

Згідно з чинним законодавством, скористатися паспортом іншої країни для виїзду за кордон особа може тільки після втрати українського громадянства.

Коли законопроект про множинне громадянство був ініційований вперше, у деяких політологів виникли підозри, що справжня мотивація влади в ухваленні цього документу полягає у збільшенні потенційного електорату за межами України під час виборів.

Додаткові голоси з-за кордону, теоретично, можна було б отримати в ході електронного голосування в десятках країн світу.

Втім, за словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, такі розрахунки можуть зіграти проти самих ініціаторів законопроекту, адже українці, що довгий час живуть за кордоном, можуть зробити неочікуваний вибір під час голосування.

"Без законопроекту, який можна було б аналізувати, поки що все це виглядає як не найкращий піар. По-перше, те, що ця ідея подається вже не перший раз, свідчить про те, що в Офісі президента одна нога не знає, що робить друга. По-друге, це відверта спроба перебити патріотичним хайпом питання про повернення громадян, що виїхали за кордон під час повномасштабної війни. Це спроба знайти шлях найменшого опору в питаннях, які жодним чином не вирішуються", – зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

Після ухвалення закону про множинне громадянство непорозуміння можуть виникнути й у питанні юрисдикцій. Річ у тім, що людина, яка має подвійне громадянство, перебуває під юрисдикцією обох держав. Іншими словами, вона повинна дотримуватися законів і тієї країни, в якій фізично перебуває, і тієї, де її також вважають громадянином, пояснює Олександр Мережко.

"Держава має забезпечувати дипломатичний захист своїм громадянам на іноземній території. Уявімо, що особа має два громадянства – України і Німеччини. Перебуваючи на території України, вона потрапляє у якусь ситуацію, в якій її затримує поліція. Чи може вона звернутись до німецького посольства по дипломатичний захист? Ні. Бо законом України вона розглядається виключно як громадянин України і перебуває під юрисдикцією України. Це треба усвідомлювати", – пояснює політик.

Для чого це потрібно

Щодо користі, яку може принести Україні новий закон, Олександр Мережко вказує на декілька аспектів. По-перше, під час повномасштабної війни нові громадяни зможуть стати на захист нашої країни на загальних умовах.

"Я вважаю, що питання мобілізації таких осіб цілком може розглядатися. Це обов'язок, який випливає з їхнього статусу як громадянина України. Тут важливо дотримуватись конституційного принципу рівності всіх громадян в сенсі прав і обов'язків перед законом.

Є обов'язок служити в армії, є право на балотування до органів влади, наприклад. Такі громадяни матимуть можливість повернутися в Україну і скористатися ним. Ми знаємо аналогічні приклади країн Балтії, де представники діаспори ставали навіть президентами. Ми не можемо створювати окремі категорії громадян з різними правами і обов'язками. Це суперечить конституційному принципу рівності", – пояснює Олександр Мережко.

Крім того, українці, які довгий час навчалися і працювали в інших країнах, більше не будуть обмежені у можливості повернутися на Батьківщину, не втрачаючи набуте громадянство іншої держави, зазначає нардеп. З урахуванням посилення демографічної кризи на тлі війни, притік нових громадян стане важливим кроком до повоєнного відновлення України.

За словами політика, ухвалення цього закону посилить й міжнародну підтримку нашої держави. Для прикладу, в Аргентині проживає декілька поколінь української діаспори, яка вболіває за нас у війні проти РФ. Якщо ці люди отримають матеріальне підтвердження свого зв'язку з Україною, ця підтримка на всіх рівнях стане в рази потужнішою, впевнений Олександр Мережко.

"Ми намагаємося стати членом Європейського Союзу. Визнання громадянства країн-членів ЄС, США і Великої Британії – це те, що нам точно потрібно зробити, адже вони є нашими найближчими союзниками. В Європі наявність подвійного чи потрійного громадянства – цілком нормальне явище. Крім того, існує громадянство ЄС. Це теж можливо для нас", – каже нардеп.

З тим, що за правильного підходу множинне громадянство не завдасть Україні шкоди, погоджується й завідувач відділу міграційних досліджень, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олексій Позняк.

За словами експерта, демографічна ситуація в країні не дозволяє нехтувати можливостями залучення нових громадян в Україну. Єдиним винятком мають стати громадяни держави-агресора та країн міграційного ризику.

"Жителі Західної Європи та Північної Америки – звісно, так. Якщо можна використати це джерело, чому б ні? Це може не лише збільшити чисельність населення, а й позитивно вплине на економіку. Наприклад, частина з цих громадян оберуть Україну для отримання вищої освіти, адже вона тут більш доступна, аніж за кордоном. І це лише один із шляхів повернення цих громадян на історичну Батьківщину", – каже Олексій Позняк в коментарі "Телеграфу".

Варто зазначити, що минулого разу законопроект про множинне громадянство був зареєстрований президентом ще 2021 року. Тоді ж Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців щодо того, як вони ставляться до таких змін.

Думки розділилися:

48% респондентів не підтримали ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні;

24% висловилися за можливість запровадження подвійного (множинного) громадянства для всіх країн без винятків;

11% підтримували цю ідею, якщо подвійне громадянство буде дозволено лише з країнами-членами ЄС і НАТО;

7% можуть підтримати запровадження такого громадянства з усіма країнами, окрім Росії;

майже 5% виступали за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР.

5% не змогли визначитися з відповіддю.

Як українці ставляться до такої ідеї сьогодні наразі невідомо – жоден з відомих аналітичних центрів України не проводив аналогічних досліджень після початку повномасштабної війни.

За словами експерта Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитра Левуся, поясненням настороженності українців 2021-го могла бути елементарна необізнаність у цій темі, а також вплив російської пропаганди.

"Тоді було безліч конспірологів, які просували ідеї про те, що з введенням подвійного громадянства іноземці викуплять усі наші землі, захоплять надра і т.д. Сьогодні абсолютна більшість громадян розуміє, хто є справжнім ворогом України і хто дійсно прагне захопити її землі. Українці бачать ставлення до нас в інших країнах. Ба більше, майже у кожного є родичі, друзі та знайомі за кордоном, тому, думаю, ставлення до цієї зміни буде іншим", – каже політолог в коментарі "Телеграфу".

Крім того, частина з мільйонів українців, які виїхали за кордон під час війни, вже встигли народити там дітей. Якщо вони не повернуться на Батьківщину, саме завдяки цьому закону їхні діти в майбутньому зможуть інтегруватися в життя України, пояснює Дмитро Левусь.

На думку політолога, ухвалення норми про множинне громадянство робить Україну лише сильнішою.

"Є безліч прикладів країн, в яких інтеграція нащадків мігрантів підсилила державу. Чого лише варті Ірландія та Ізраїль. Крім того, це ще один спосіб розширювати можливості України для нашого входження в світ. Кожен з таких громадян стане неформальним послом України, провідником її інтересів у світі. Це дуже правильний крок для використання потенціалу закордонного українства", – каже експерт.

Сьогодні множинне громадянство дозволене у 130 країнах світу. Серед них США, Канада, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Ватикан.

Серед переваг цієї системи для самої держави відзначається можливість оподаткування громадян незалежно від місця її проживання (практикується в США), придбання такими громадянами нерухомості на територіях обох держав (розповсюджена практика для теплих країн – Кіпр, Португалія, Іспанія – де біпатриди проживають декілька місяців на рік), додаткові інвестиції, завдяки яким особа може отримати громадянство (Угорщина, Кіпр) та збільшення кількості військовозобов'язаних громадян на випадок збройної агресії проти держави.

Враховуючи зростаючу демографічну кризу, нестачу людей на фронті, а також те, що законопроект про множинне громадянство був ініційований президентом, шанси на його ухвалення є досить високими, впевнений нардеп Олександр Мережко.